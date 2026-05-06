No hay aragoneses en el crucero con hantavirus: este es el protocolo "actualizado" de Aragón frente a enfermedades infecciosas

El Gobierno de Aragón ha confirmado hoy que no hay ciudadanos aragoneses en el crucero afectado por hantavirus que ha atracado en Canarias. Además, fuentes del Departamento de Sanidad del Ejecutivo aragonés han incidido en que la comunidad está "preparada" y con los "protocolos actualizados" para hacer frente a las enfermedades infecciosas.

El nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz, se ha reunido este miércoles con la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, y con el jefe de la Unidad de Coordinación de Alertas en Salud Pública de Departamento de Sanidad, Salvador Fabregat, precisamente en el marco de la alerta sanitaria derivada del brote de hantavirus detectado en el crucero.

Así, han analizado la situación generada después de la declaración de un brote de hantavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el crucero MV Hondius. Las mismas fuentes del Departamento de Sanidad han confirmado que "no hay ningún aragonés entre los 14 españoles que viajan en ese barco".

El nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz Barea, reunido con la directora general de Salud Pública y el jefe de la Unidad de Coordinación de Alertas en Salud Pública. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Protocolo actualizado en 2025

Desde el Ejecutivo aragonés han confrimado que la comunidad posee un protocolo de actuación ante la sospecha de enfermedad infecciosa de alto riesgo, que se actualizó en mayo de 2025, fruto de la labor de un grupo de trabajo formado por el Departamento de Sanidad, el Servicio Aragonés de Salud y el 061 Aragón.

El protocolo de actuación contempla la detección precoz de posibles casos, su aislamiento inicial, la activación coordinada de Salud Pública y el traslado al Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza, centro de referencia autonómico para la atención inicial de este tipo de casos.

Instalaciones preparadas para aislamiento

Este hospital dispone de instalaciones específicamente preparadas para situaciones de aislamiento, incluyendo circuitos diferenciados y habitaciones con presión negativa.

El protocolo también prevé la coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el 061 Aragón y, en caso necesario, el traslado posterior a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), con el objetivo de garantizar una atención segura y minimizar riesgos de transmisión. Aragón tiene como hospital UATAN de referencia el Gómez Ulla de Madrid.

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Por último, desde el Departamento de Sanidad han querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a la población ya que las infecciones por hantavirus son "poco frecuentes" y han recalcado que "Aragón está preparada para hacer frente a una enfermedad de este tipo".