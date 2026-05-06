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La liquidez, el teletrabajo y el cambio climático centran el V Congreso IEDIS sobre Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza acoge este jueves y viernes un nuevo edición del foro, donde un total de 41 investigaciones presentan sus trabajos sobre los grandes retos sociales, económicos y medioambientales actuales

Imagen de archivo de la pasada edición del Congreso del Instituto IEDIS de la Universidad de Zaragoza.

Imagen de archivo de la pasada edición del Congreso del Instituto IEDIS de la Universidad de Zaragoza. / IEDIS

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

La falta de liquidez, el impacto del teletrabajo, el cambio climático, el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación o el bienestar en residencias de mayores serán algunos de los asuntos que se debatirán este jueves y viernes en el V Congreso sobre Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad. El encuentro se celebrará en el Edificio Paraninfo y en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.

Organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad, IEDIS-Unizar, el congreso reunirá a investigadores e investigadoras para analizar, desde la ciencia aplicada, algunos de los principales desafíos sociales, económicos y medioambientales del presente.

Durante las dos jornadas se presentarán 41 trabajos de investigación articulados en torno a los cinco grandes ejes del instituto: Empleo y Demografía, Educación y Salud, Innovación y Sociedad Digital, Sostenibilidad y Responsabilidad Social, y Globalización. Entre los temas destacados figuran también el análisis de la huella ecológica en la Unión Europea y los factores que inciden en la calidad de vida de las personas mayores.

Acto de apertura

El congreso será inaugurado este jueves, 7 de mayo, a las 9.30 horas en el Aula Magna del Paraninfo. En el acto participarán representantes del Gobierno de Aragón, la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, María Pilar Pina, y el director del IEDIS, José Alberto Molina.

La ponencia inaugural correrá a cargo de Valeria Esquivel, doctora y representante de la Organización Internacional del Trabajo, que intervendrá a las 10:15 horas con la conferencia “Género y Políticas Socio-Económicas de Empleo”. En su intervención, Esquivel abordará la urgencia de aplicar políticas macroeconómicas integradas y sensibles al género.

Antes de la inauguración, a las 9:15 horas, la ponente principal y los responsables del congreso atenderán a los medios de comunicación a la entrada del Aula Magna.

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El IEDIS-Unizar agrupa a cerca de 250 investigadores de más de 40 grupos de la Universidad de Zaragoza y tiene como objetivo acercar la investigación aplicada a la sociedad, favoreciendo el debate y la transferencia de conocimiento en ámbitos clave para el desarrollo económico, social y sostenible.

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