Esta es la lista completa de la Ejecutiva de CHA con Jorge Pueyo como presidente

Chunta Aragonesista ha aprobado su nueva estructura política con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027 y conscientes del capital político recogido en las últimas elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero. Su recientemente elegido presidente, Jorge Pueyo, se ha rodeado de dos mujeres de larga trayectoria en el partido para definir la nueva cúpula de CHA. Verónica Villagrasa será la secretaria general y Ruth Pina, la secretaria de Organización.

Pueyo ha avanzado que la nueva Ejecutiva estará formada por 18 personas, seis menos de las que formaban la estructura anterior, "que intentan aunar lo mejor de todo Aragón, con equilibrios territoriales, de género, de edad, que aúna juventud y experiencia, y que creemos que es el mejor equipo posible también de cara a las elecciones municipales del año que viene".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reuión primera reunión del nuevo Consello Nazional de CHA tras la Asamblea Extraordinaria celebrada en Alcañiz, tras la renuncia y posterior fallecimiento de su expresidente, Joaquín Palacín, Pueyo ha recordado los "grandes resultados" del 8F para la formación, que duplicó escaños y obtuvo 6 representantes en las Cortes de Aragón.

Jorge Pueyo atiende a los medios tras la reunión en la sede de CHA, este miércoles, con Verónica Villagrasa. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

CHA detecta un "importante aumento" de la militancia

"Venimos con un muy buen viento de cola después de las elecciones autonómicas, cuando tuvimos unos grandes resultados, y ahora tenemos el reto de no solo conseguir más listas municipales en todo el territorio, sino también conseguir ser una fuerza que sea absolutamente relevante en los tres ayuntamientos de las capitales provinciales", se ha marcado Pueyo como objetivo.

El presidente de CHA ha reconocido que el "reto" es llegar a las municipales siendo capaces de recoger los frutos de la campaña de las autonómicas. "Creo que tenemos el mejor equipo para ello y además con Verónica Villagrasa, la secretaria general, y con Ruth Pina, que es la secretaria de Organización", ha destacado Pueyo.

"Es un equipo que aúna lo mejor que tenemos en Aragón estoy convencido de que conseguiremos el mejor resultado para las municipales, que se estima que puedan ser muy positivas porque estamos aumentando mucho la militancia y con gente muy contenta y muy ilusionada por hacer lo mejor por Aragón", ha defendido el también portavoz de la formación en las Cortes de Aragón.

Verónica Villagrasa, Jorge Pueyo y Ruth Pina, la nueva cúpula de Chunta Aragonesista. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La lista completa de la nueva Ejecutiva de CHA

Acompañando al presidente, a la secretaria general y a la de organización, el partido define la cúpula con dos vicesecretarías más. Por un lado, Pablo Lázaro ostentará la de Comunicación e Imagen Corporativa, y Alberto Alcaine, la de Acción Política y Estrategia.

Además, el partido cuenta en esta nueva etapa con diez secretarías. Chuaquín Bernal, quien fuera candidato de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza en las últimas elecciones municipales, será el responsable de Finanzas. Mary Carmen Bozal, una de las nuevas diputadas de la formación en el Parlamento aragonés, será la secretaria de Educación, Cultura y Memoria Democrática.

Como responsable de la secretaría de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Cooperación estará Elena Domínguez San Pedro, concejala de CHA en el Ayuntamiento de Borja. En la secretaría de Sanidad y Movilización social estará Ana Lasierra Serrano, y la de Transparencia, Diego Percebal Marco.

Por otro lado, Cristian Quílez Salete asimirá la secretaría de Infraestructuras, Transporte y Movilidad; Marina Rodríguez Hernando, la de Feminismos y Trabajo; Ana Roig Dal, la de Defensa del Territorio y Medio Ambiente. Rubén Tull Borroy ejercerá como secretario de Vivienda y Agenda Urbana y Adolfo Villanueva Rubio será secretario de Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria.

Además, también forman parte del Consello Nazional históricos del partido como Sonia Alastruey y José Ramón Ceresuela, que ostentarán una secretaría "pendiente de asignar", igual que Alberto Conejos y Adolfo Rodríguez.

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De la anterior Ejecutiva salen políticos de larga trayectoria como Isabel Lasobras, que retiró su precandidatura a presidir el partido frente a Pueyo en esta última asamblea, además Miguel Jaime, José Manuel Latorre o Javier Latorre, entre otros.