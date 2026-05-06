El mayor evento de cultivos extensivos de España se celebrará en Los Monegros y estará abierto al público
El evento, que celebra su quinto aniversario, se celebrará en la Comarca de Los Monegros los días 13 y 14 de mayo, abriéndose al público por primera vez
El mayor evento de la producción de cultivos extensivo en España, Cultiva, se celebrará la próxima semana en la Comarca de Los Monegros (Huesca) y, por vez primera, se abre al público durante dos días seguidos, 13 y 14 de mayo.
La jornada consolida su liderazgo nacional en el marco de los regadíos de la zona norte de la Comarca Los Monegros gracias a la disponibilidad de agua y a la experiencia de técnicos y profesionales, que lo convierten en uno de los territorios con mejores resultados agrarios del norte peninsular.
Este año la jornada celebra su quinto aniversario en una finca ubicada en el término municipal de Albero Bajo con ocho estaciones de microensayos de Genvce, Red Arax y S.A.T Cereales Santiago, de Grañén (Huesca) --cooperativa anfitriona en esta edición-- y con la participación de 60 empresas de obtención, mejora y salud vegetal, y también de maquinaria.
La presentación de los detalles del evento tendrá lugar este jueves, 7 de mayo a las 11.30 horas en la sede de Caja Rural de Aragón y en la que participarán el presidente de Cooperativas Agroalimentarias Aragón, José Víctor Nogués; el presidente SAT Cereales Santiago, Pablo Catalán; el jefe de Cultivos Herbáceos del CTA-Gobierno de Aragón, Miguel Gutiérrez; y el director de Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón, Rubén Artieda.
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