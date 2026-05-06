Solo una de las 84 plazas mir de Medicina de Familia en Aragón se ha adjudicado en los tres primeros días

Medicina de Familia vuelve a estar entre las grandes olvidadas. Transcurridos dos días y una mañana del proceso de adjudicación de plazas mir, solo se ha logrado cubrir una de las 84 ofertadas en Aragón. Fue escogida el primer día, lunes 4 de mayo, en el sector de Alcañiz (Teruel) por el aspirante número 454. El resto de puestos, la mayoría concentrados en Zaragoza, siguen vacantes. Esta tarde se abrirá un nuevo turno, y el proceso finalizará el 29 de mayo.

Además de la adjudicada, en el sector de Alcañiz se ofertan otras siete plazas más de Medicina de Familia, que por ahora siguen sin cubrir. A ellas se suman otras siete en el sector de Teruel. En el caso de Huesca, son catorce: ocho en el sector I y seis en el sector II Barbastro. Todas ellas siguen vacantes.

También en Zaragoza provincia, donde más plazas de Medicina de Familia se ofertan, están todas vacantes. En concreto, son diez en el sector I, veintiuno en el II y dieciocho en el III. A estas se suman otras seis en el sector de Calatayud.

La situación de Medicina de Familia en Aragón choca con la de otras especialidades como Cirugía Ortopédica y Traumatología, en la que solo quedan tres vacantes en hospitales, una por provincia: en Zaragoza, en el Royo Villanova; en Huesca, en el San Jorge y, en Teruel, en el Obispo Polanco. Desde que comenzara el proceso, se han adjudicado en esta área tres en el Miguel Servet y dos en el Clínico. Se trata esta de una de las ramas con mayor lista de espera. Cerró marzo con 1927 pacientes.

En el caso de Neurocirugía, otra de las especialidades que acumula un mayor número de pacientes a la espera de una operación desde hace más de seis meses en la comunidad, se ha adjudicado una plaza en el hospital Miguel Servet de Zaragoza y hay otra vacante en el Clínico.

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En total, este miércoles por la mañana, tercer día del proceso, se han adjudicado en Aragón siete plazas mir. La primera en ser escogida ha sido Aparato Digestivo en el hospital Miguel Servet. Tras ella, han sido seleccionadas Anestesiología y Reanimación y Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Clínico Y Oncología Médica, dos de Obstetricia y Anestesiología y Reanimación y dos de Obstetricia y Ginecología en el Miguel Servet.