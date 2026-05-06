El mercado del automóvil en Aragón se fragmenta: estas son las marcas que lideran las ventas en lo que va de año

El automóvil en Aragón ya no se parece al de hace apenas cinco años. El mercado se ha llenado de nuevas siglas, fabricantes desconocidos hasta hace poco y marcas que han irrumpido con fuerza aprovechando la transición hacia el coche electrificado. El concesionario tradicional convive ahora con enseñas chinas, híbridos enchufables y nuevos actores que compiten con una agresividad inédita en precio y equipamiento. Y el resultado es un tablero cada vez más fragmentado, con más de medio centenar de marcas que han conseguido matricular vehículos en la comunidad autónoma en los primeros cuatro meses de 2026.

La clasificación de ventas refleja ese cambio de ciclo. Ya no existe una hegemonía clara y las diferencias entre fabricantes son mucho menores que hace unos años. El liderazgo se reparte entre marcas consolidadas de origen asiático y europeo, mientras nuevas firmas vinculadas al coche eléctrico comienzan a escalar posiciones a gran velocidad.

En el acumulado del año, la japonesa Toyota encabeza el mercado aragonés con 468 matriculaciones entre enero y abril. Muy cerca aparecen Kia, con 429 vehículos, y Dacia, con 362 unidades. El grupo de cabeza lo completan Renault, Skoda, Volkswagen y Seat, todos ellos por encima de las 300 matriculaciones.

La clasificación confirma el peso creciente de los fabricantes asiáticos, especialmente japoneses y coreanos, en un mercado donde el precio, la eficiencia y la electrificación pesan cada vez más en la decisión de compra.

El crecimiento de Leapmotor, que fabricará en Zaragoza

MG vuelve a consolidarse como la marca china con mayor implantación comercial en Aragón. La firma, propiedad del gigante chino SAIC, acumula ya 270 matriculaciones en lo que va de 2026 y se sitúa entre las diez enseñas más vendidas de la comunidad. El avance de los fabricantes chinos ya no se limita a una presencia testimonial. BYD alcanza las 202 unidades en el acumulado del año, Omoda suma 191 y Jaecoo continúa creciendo en sus primeros meses de despliegue comercial.

El fenómeno chino gana todavía más relevancia por su conexión con la industria aragonesa. Leapmotor, la marca participada por Stellantis que fabricará sus modelos eléctricos en la planta de Figueruelas, alcanza ya 43 matriculaciones en Aragón en lo que va de año. Aún lejos de los grandes volúmenes, pero suficientemente visible como para dejar de ser una rareza estadística.

Abril estrecha aún más la pelea

La clasificación del mes de abril refleja un mercado especialmente competido. Apenas siete unidades separan a las tres marcas más vendidas del mes, en una fotografía que muestra hasta qué punto se ha comprimido el liderazgo comercial.

Toyota volvió a situarse en cabeza con 107 matriculaciones, seguida muy de cerca por Renault (101) y Volkswagen (100). Hyundai y Kia completan el grupo delantero, mientras Dacia, Seat y Peugeot mantienen posiciones destacadas.

El gran cambio vuelve a estar en las marcas emergentes. MG se situó como novena marca más vendida en abril, por delante incluso de algunos fabricantes premium históricos. BYD escaló hasta el puesto undécimo mensual, mientras Omoda se consolida ya en la zona media-alta del mercado aragonés.