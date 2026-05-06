Ocho alcaldes de Teruel exigen al ministerio desbloquear el clúster eólico del Maestrazgo

Ocho alcaldes del Maestrazgo turolense han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que desbloquee el proyecto eólico Clúster Maestrazgo y han criticado la demora administrativa que, a su juicio, mantiene paralizadas unas obras clave para el desarrollo económico y social de la comarca.

La Asociación Viento Alto, que representa a los municipios de Mirambel, La Cuba, La Iglesuela del Cic, Bordón, Cantavieja, Tronchón, Fortanete y Villarluengo, ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que ha trasladado su preocupación por la situación del proyecto y ha cuestionado la falta de resolución de los recursos administrativos pendientes.

En el escrito, los responsables municipales defienden que el parque eólico cumple los requisitos legales, técnicos y ambientales exigidos tras más de ocho años de tramitación y aseguran que no existe ninguna resolución judicial que impida al ministerio pronunciarse sobre el expediente.

Los alcaldes también han explicado que la asociación se ha personado como parte perjudicada en el procedimiento judicial relacionado con el caso Forestalia. Según han señalado, esta decisión les ha permitido acceder a la documentación y comprobar que no existe ningún informe policial ni de la UCOMA que vincule el Clúster Maestrazgo con irregularidades investigadas.

La carta diferencia el proyecto eólico de varias instalaciones fotovoltaicas investigadas en la misma zona geográfica y, en este sentido, los representantes municipales consideran que la relación pública entre ambos proyectos ha perjudicado la imagen del Clúster Maestrazgo.

Asimismo, los alcaldes recuerdan que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado medidas cautelares solicitadas contra la iniciativa y advierten de que la paralización del proyecto impide desarrollar más de cien medidas económicas y sociales previstas para una comarca afectada por la despoblación.

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El Clúster del Maestrazgo es un megaproyecto eólico promovido por Forestalia que prevé 125 aerogeneradores en las comarcas turolenses de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre y que está siendo investigado por presuntas irregularidades en la tramitación de declaraciones de impacto ambiental favorables a cambio de mordidas.