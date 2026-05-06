Oesía se eleva en Zaragoza: de la antigua CAI a la Torre Aragonia para duplicar su plantilla

Zaragoza se le ha quedado pequeña al Grupo Oesía. La consultora tecnológica ha decidido cambiar de sede en la capital aragonesa para encarar una nueva fase de crecimiento que tiene en la ciberseguridad y la inteligencia artificial sus principales motores. El traslado se materializará en junio, aunque la inauguración oficial se pospondrá a julio, cuando la compañía haya completado su aterrizaje en su nuevo espacio. La ubicación elegida es la Torre Aragonia, uno de los edificios de oficinas más emblemáticos de la ciudad, diseñado por Rafael Moneo y hoy en manos de Bancalé.

El movimiento no implica cambiar de barrio, pero sí de escala. Oesía dejará atrás el histórico edificio que la extinta Caja Inmaculada (CAI) tuvo en el número 6 del paseo Isabel la Católica, hoy propiedad de Ibercaja y ocupado principalmente por la tecnológica aragonesa Hiberus. Pasará a instalarse en un inmueble de 78 metros de altura que simboliza precisamente el crecimiento vertical que persigue la compañía.

La compañía ha alquilado dos plantas que suman una superficie total de unos 1.200 metros cuadrados, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras de la operación. De momento ocupará una planta y media, reservando espacio para una expansión que ya tiene cifras concretas. En Zaragoza, donde actualmente cuenta con casi 200 trabajadores, el objetivo pasa por duplicar la plantilla hasta los 400 empleados en 2030. Un salto que se alinea con el plan estratégico global del grupo, que contempla incorporar entre 2.000 y 3.000 profesionales en un plazo de cuatro años.

Ciberseguridad e IA, los motores del crecimiento

El crecimiento no es una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta apoyada en contratos y tendencias. Por un lado, la ciberseguridad. Oesía es una de las empresas homologadas en el acuerdo marco impulsado por el Gobierno de Aragón en este campo tecnológico, pero es además una de las principales adjudicatarias de las recientes licitaciones tras hacerse con varios lotes. La prestación de estos servicios comenzará en cuestión de semanas y la compañía quiere hacerlo con talento local, lo que explica buena parte de sus previsiones de contratación.

El segundo vector es la inteligencia artificial, un campo en plena ebullición en el que Oesía está encontrando nuevas oportunidades de negocio, tanto en el ámbito público como en el privado. La combinación de ambas líneas sitúa a Zaragoza como una plaza relevante dentro de la estrategia tecnológica del grupo.

Dos décadas de arraigo tecnológico

El salto de sede es también la consecuencia de una historia que se ha ido consolidando con los años. Grupo Oesía -antigua IT Deusto- acumula más de dos décadas de presencia en Aragón y se ha convertido en un socio tecnológico habitual de las administraciones públicas.

Su desembarco en Zaragoza se remonta a 2008, con la integración de IA Soft Aragón, una firma local especializada en soluciones para el sector público que fue impulsada por la CAI. Aquella operación, que supuso la entrada de la caja aragonesa se mantuvo en el accionariado de Oesia, colocó a la ciudad en el mapa estratégico del grupo. Diez años después, en 2018, la integración se formalizó con la absorción completa de la compañía.

Desde entonces, la actividad no ha dejado de crecer. Oesía mantiene desde hace más de 15 años una relación estrecha con el Gobierno de Aragón, para el que gestiona y evoluciona sistemas de administración electrónica. En ese marco ha desarrollado proyectos pioneros, como un sistema de licitación electrónica basado en blockchain en 2019 o un gestor de expedientes corporativo con inteligencia artificial en 2021.

También es el principal proveedor de servicios de administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza, donde trabaja en soluciones basadas en IA para mejorar el acceso de la ciudadanía a los trámites municipales. Y desde la capital aragonesa se coordinan proyectos para otras administraciones, como la Diputación de Huesca, el Ayuntamiento de Logroño o la Generalitat Valenciana, ampliando su radio de influencia más allá de la comunidad.

Un crecimiento con acento local

La clave del nuevo ciclo es, según la propia compañía, el talento. Oesía quiere que el crecimiento en Aragón se sustente en profesionales del territorio, en línea con la tendencia de descentralización tecnológica que busca evitar la concentración en grandes hubs como Madrid o Barcelona.

Ese enfoque explica tanto la ampliación de espacio como la apuesta por sectores de alto valor añadido. La Torre Aragonia no es solo un cambio de dirección postal, sino también el salto a una infraestructura necesaria para sostener un crecimiento que ya está en marcha. Zaragoza se consolida así como uno de los pilares de su pujanza.