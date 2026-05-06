Un pequeño pueblo de Teruel se suma a la moda de los Burger Fest: "Queremos consolidarnos como un referente"

En plena provincia de Teruel, un municipio de poco más de 300 habitantes ha encontrado una fórmula para atraer a miles de visitantes: hamburguesas, música y ambiente festivo. Se trata de Villel, que volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y turistas con la celebración del Villel Burger Fest 2026, un evento que, tras el éxito de su primera edición, busca consolidarse como una de las citas más llamativas del calendario en Aragón.

La iniciativa no es casual. Detrás hay una apuesta clara por dinamizar el medio rural y demostrar que los pequeños pueblos también pueden generar actividad, atraer público y ofrecer propuestas innovadoras. Así lo destacaron las instituciones implicadas durante la presentación del evento, donde se puso en valor la colaboración entre administraciones y asociaciones locales para sacar adelante este tipo de proyectos.

El alcalde de la localidad, José María Pérez, subrayó el crecimiento del festival tras una primera edición que superó todas las expectativas: “Queremos que Villel siga consolidándose como un referente”. Y es que en 2025 el evento logró reunir a cerca de 4.000 personas, una cifra muy significativa para un municipio de este tamaño.

Cartel del Villel Burger Fest / TURISMO COMARCA DE TERUEL

Transformación completa

Durante tres días, el pueblo se transforma por completo. El festival se organiza en dos espacios conectados en el centro de la localidad: por un lado, una zona gastronómica con food trucks y mesas para el público; por otro, un escenario donde se suceden conciertos y espectáculos en directo. Una combinación que convierte a Villel en un auténtico punto de encuentro entre ocio y gastronomía.

Uno de los grandes atractivos es, sin duda, la oferta culinaria. Este año, el Villel Burger Fest amplía su propuesta con seis food trucks que ofrecerán cerca de 20 tipos de hamburguesas. Entre ellas, opciones para todos los gustos: desde elaboraciones clásicas hasta propuestas más innovadoras, incluyendo hamburguesas de ternasco, carne de distintas zonas de Aragón, opciones veganas y sin gluten, además de dulces como crepes. La organización ha reforzado el abastecimiento tras la alta demanda del año pasado, cuando algunas propuestas llegaron a agotarse.

Presentación del Villel Burger Fest / TURISMO COMARCA DE TERUEL

Pero el festival no se queda solo en la comida. La música es otro de los pilares fundamentales. El cartel apuesta por talento local y emergente, con grupos como ON MUSIC, DISONANCIA, EFFE o CUATRO MADRES. El gran reclamo llegará el sábado por la noche con el concierto de PEDRÁ, considerado uno de los mejores tributos a Extremoduro, que promete atraer a numerosos aficionados.

La programación arrancará el viernes 8 de mayo, con la apertura del recinto y las primeras actuaciones. El sábado será la jornada central, con actividades durante todo el día, desde animación con charanga hasta propuestas infantiles, y culminará con los conciertos más esperados. El domingo, el ambiente continuará hasta la clausura del evento al mediodía.

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Más allá del ocio, el Villel Burger Fest representa mucho más. Es un ejemplo de cómo la gastronomía y la cultura pueden convertirse en herramientas reales contra la despoblación, generando movimiento económico y proyectando una imagen moderna y atractiva del territorio.