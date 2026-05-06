¿Es posible que el 28% de los trabajadores vayan en bici? Circe demuestra que sí y logra un premio internacional

Lo que para muchas empresas parece una utopía, en el centro tecnológico aragonés Circe es una realidad cotidiana. Casi uno de cada tres empleados apuestan por el pedal frente al volante en sus desplazamientos laborales en esta entidad, que tiene su sede principal en el complejo empresarial de la Expo de Zaragoza. En concreto, el 28% se mueven en bici. Llegar a este cifra no ha sido fruto de la casualidad sino gracias a un Plan de Movilidad Sostenible (PMS) que ha dado sus resultados en varias vertientes, una transformación que acaba de ser reconocida en unos prestigiosos premios internacionales de Movilidad. ¿Cómo lo ha conseguido?

El centro tecnológico Circe ha sido galardonado en la 6ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS, «Impulsado el cambio”, en la categoría Movilidad al trabajo. Este reconocimiento pone en valor tres años de trabajo transformando los hábitos de desplazamiento de las casi 300 personas que forman parte de la plantilla.Estos premios, que cuentan con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería, distinguen iniciativas destacadas tanto del ámbito público como privado que contribuyen a impulsar una movilidad más sostenible, eficiente y con impacto positivo a corto, medio y largo plazo.

Para Circe, este reconocimiento supone un respaldo al compromiso colectivo de la organización. Como centro tecnológico especializado en energía, sostenibilidad y digitalización, la entidad apuesta por aplicar en su propia actividad diaria las soluciones que desarrolla para terceros, integrando la sostenibilidad como un eje estratégico.

Un plan centrado en las personas

El PMS de CIrce se puso en marcha en 2023 con la premisa de “escuchar antes de actuar”. El proceso comenzó con una encuesta interna que alcanzó una participación del 74% de la plantilla y permitió identificar que el 42% de los desplazamientos al trabajo se realizaban en coche privado.

A partir de este diagnóstico, se diseñó un conjunto de medidas adaptadas a las necesidades reales del equipo. Entre ellas destacan la formación en movilidad activa y segura, el impulso al uso de la bicicleta y el coche compartido, la creación de un taller de autoreparación, la identificación de rutas seguras y la puesta en marcha de la Semana de la Movilidad Sostenible de Circe, una iniciativa propia que refuerza cada año la cultura interna en torno a este ámbito.

Resultados medibles y cambio de hábitos

Los resultados obtenidos reflejan el impacto del plan. En tres años, el uso del coche ha descendido diez puntos porcentuales, pasando del 42% al 32%, mientras que la bicicleta ha crecido hasta representar el 28% de los desplazamientos.

Más allá de las cifras, el dato más relevante es el cambio de comportamiento: cerca del 40% de la plantilla ha modificado sus hábitos de movilidad. Además, la satisfacción con el plan alcanza una valoración media de 4,3 sobre 5.

El alcance del proyecto va más allá del ámbito interno. Circe ha concebido este plan como una base de conocimiento transferible, con el objetivo de ayudar a otras organizaciones a diseñar e implantar planes de movilidad sostenibles, efectivos y rentables.

Además, este tipo de iniciativas cobra especial relevancia en el contexto actual marcado por la futura Ley de Movilidad Sostenible, que impulsará la implantación de planes de movilidad al trabajo en empresas y grandes centros de actividad. En este escenario, la experiencia desarrollada por CIRCE se posiciona como una solución práctica para ayudar a las organizaciones a anticiparse a los requisitos normativos y convertir esta obligación en una oportunidad de mejora operativa y sostenibilidad.

En este sentido, el reconocimiento refuerza el posicionamiento del centro como agente activo en la transformación de la movilidad en el entorno empresarial.

Mirando al futuro DAT Alierta

El actual Plan de Movilidad Sostenible entra en su última fase, mientras Circe ya trabaja en su evolución. El próximo traslado a las nuevas instalaciones del DAT Alierta representa una oportunidad para integrar la movilidad sostenible desde el diseño del espacio, incorporando infraestructuras como aparcamientos seguros para bicicletas y vehículos de movilidad personal, vestuarios y una flota de vehículos sostenibles para desplazamientos laborales.

La movilidad sostenible se consolida como un elemento estructural en la cultura de Circe y este reconocimiento internacional supone un impulso para seguir avanzando en esta línea.