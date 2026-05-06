Primark vuelve a mover ficha en Zaragoza: reformará la macrotienda de Puerto Venecia tras abrir en Grancasa su segundo centro

La multinacional irlandesa Primark ha vuelto a situar a Zaragoza dentro de su hoja de ruta en España. Apenas nueve meses después de inaugurar su segunda tienda en la capital aragonesa, en el centro comercial Grancasa, la compañía ha anunciado ahora la remodelación de su histórico establecimiento de Puerto Venecia, uno de los grandes polos de atracción comercial del complejo situado en los montes de Torrero.

La actuación forma parte del nuevo plan de inversión de más de 85 millones de euros que la cadena de moda desplegará en España y Portugal, una estrategia que combina aperturas y reformas de tiendas ya existentes. En el caso español, la compañía destinará 40 millones de euros a la renovación de once establecimientos y a una nueva apertura en Talavera de la Reina. Entre esas once tiendas figura la de Zaragoza, ubicada en el centro comercial Puerto Venecia.

Optimización del espacio y diseño renovado

La empresa, sin embargo, apenas ha concretado detalles sobre el proyecto zaragozano. La información remitida este miércoles únicamente menciona que el establecimiento será renovado dentro de un plan que contempla “una distribución del espacio optimizada, una decoración renovada y un diseño moderno acorde con el concepto de tienda más reciente”, además de la incorporación de cajas de autopago. La compañía tampoco especifica el calendario de las obras ni el importe concreto que destinará a Zaragoza.

La reforma llega en un momento de fuerte expansión de Primark en la capital aragonesa. La firma abrió el pasado verano su segunda tienda en Zaragoza, situada en el centro comercial Grancasa, un desembarco que supuso una de las operaciones comerciales más relevantes de los últimos años en la ciudad. El establecimiento ocupó el espacio que habían dejado libres H&M y Tous y se convirtió en la nueva locomotora del complejo del Actur, inmerso desde hace meses en un profundo proceso de reposicionamiento comercial.

La llegada de Primark fue interpretada entonces como un revulsivo para Grancasa, especialmente tras la salida de operadores de peso como Zara. El nuevo establecimiento, de más de 2.000 metros cuadrados, abrió finalmente sus puertas el pasado 25 de julio después de varios retrasos en las obras y con una plantilla que combinó nuevas incorporaciones y traslados desde Puerto Venecia.

Pero antes de aterrizar en Grancasa, la multinacional irlandesa había puesto sus ojos en pleno centro de Zaragoza. La compañía estudió durante meses abrir una macrotienda en el paseo de la Independencia, concretamente en el antiguo edificio de Telefónica, en el número 35 de la avenida. El proyecto llegó a estar muy avanzado y estaba llamado a convertirse en uno de los grandes movimientos comerciales del centro de la ciudad.

La operación, no obstante, acabó frustrándose a finales de 2023. Las negociaciones entre Primark y la propiedad del inmueble -la sociedad madrileña Torcalena Servicios y Gestiones- terminaron rompiéndose por motivos que nunca trascendieron oficialmente. Aquella frustrada implantación obligó a la firma a buscar alternativas y acabó redirigiendo su expansión hacia Grancasa.

67 tiendas y 10.000 empleados

El nuevo anuncio confirma ahora que Zaragoza sigue teniendo un papel relevante en la estrategia de la cadena irlandesa en España, coincidiendo además con el vigésimo aniversario de la llegada de Primark al mercado español. La compañía, que ya suma 67 tiendas en el país y supera los 10.000 empleados, asegura que su prioridad pasa ahora por reinvertir en establecimientos ya consolidados para adaptarlos a las nuevas demandas de los consumidores.

La remodelación de Puerto Venecia supondrá además un nuevo movimiento dentro del principal complejo comercial de Aragón, donde Primark se ha consolidado desde hace años como uno de los grandes focos de atracción de visitantes. La tienda zaragozana figura entre las once seleccionadas en toda España para actualizar su imagen y adaptar su funcionamiento al nuevo modelo comercial de la multinacional.