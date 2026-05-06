Dos profesores de Zaragoza, denunciados por jugar a los dardos con las caras de Abascal, Trump, Netanyahu o Milei: "Burlarse de la extrema derecha no es delito"

Dos profesores de Zaragoza han sido denunciados por Vox por un juego de dardos con el que pretendieron denunciar, en la Cincomarzada de 2025, "las ideas de odio de la ultraderecha". La Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) ha denunciado en un comunicado "la criminalización de la libertad de prensa" y recuerda que "burlarse de la extrema derecha no es delito".

Relatan que el 5 de marzo de 2025, en la tradicional fiesta de la Cincomarzada, en el espacio que todos los años ocupan la CRT, la agrupación juvenil Contracorriente y la organización de mujeres Pan y Rosas, había un juego de dardos de plástico con la imagen de personalidades como Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Javier Milei o Santiago Abascal, "para denunciar con humor sus políticas racistas, machistas, LGBTIfóbicas, imperialistas y represivas".

Aseguran que muchas personas participaron a lo largo del día en este juego que, añaden, "lejos de ser una amenaza para nadie, se enmarcó en una fiesta popular con 47 años de historia, donde organizaciones sociales y vecinales han tenido siempre un espacio de participación activa".

El líder de Vox presentó una denuncia por delito de odio y amenazas contra dos profesores, activistas sindicales y políticos por la educación pública, Jorge Calderón y Jorge Remacha. Este último está llamado a declarar como investigado el próximo 13 de mayo. Desde la CRT aseguran que acusarles de "amenazantes" y de "incitar al odio" por un juego de dardos es "querer despojar de todo contenido crítico político a la Cincomarzada" y, por lo tanto, "atentar contra la tradición de estas fiestas".

"Esta acción de Abascal y su partido es una instrumentalización del aparato judicial para atacar al movimiento educativo, intentando convertir en delito una sátira, intimidar a quienes se oponen a sus discursos e impedir la crítica política", denuncian desde la CRT. Añaden que frente a las amenazas, existe el "derecho legítimo" de todas las personas y colectivos de "expresar su oposición a quienes promueven discursos y políticas que vulneran derechos fundamentales".

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Por eso, y como la citación, tal y como recuerdan, se produce a pocos días de la huelga educativa convocada los días 19 y 20 de mayo, la CRT ha convocado una concentración el mismo 13 de mayo a la puerta de los juzgados, a las 12.00 horas, para apoyar a Remacha cuando acuda a declarar bajo el lema "¡Burlarse de la extrema derecha no es delito!".