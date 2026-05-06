El PSOE de Teruel rechaza el manifiesto de la DPT y los agentes sociales por el recorte del Nudo Mudéjar en Andorra

El PSOE de Teruel ha rechazado el manifiesto institucional contra el recorte del Nudo Mudéjar impulsado por los agentes sociales en el territorio y repaldado por la Diputación Provincial de Teruel y ha asegurado que el documento "no favorece un acuerdo amplio entre las instituciones y actores implicados en la transición justa de la cuenca minera de Andorra".

El secretario general del partido en Teruel, Rafael Guía, y el diputado en al DPT Joaquín Noé han expresado que el texto, titulado Manifiesto Institucional por una Transición Justa real en el Nudo Mudéjar, presenta un "enfoque parcial y centra sus reclamaciones únicamente en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)". Así, reprochan que se omitan las responsabilidades que pueden tener otras administraciones y la empresa en el recorte de la inversión en Andorra para un proyecto que pretendía ser tractor de la transición justa de la economía del carbón a la energía renovable.

Según han señalado a través de una nota de prensa, el contenido "omite referencias a otros actores implicados en el desarrollo del proyecto, como Enel Green Power o el Gobierno de Aragón".

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha afirmado desde Andorra que el documento "no recoge el consenso político alcanzado en declaraciones institucionales aprobadas en los ayuntamientos de Andorra y Alcañiz y en la Comarca Bajo Aragón". Y ha lamentado que el partido "no recibió información previa sobre la elaboración del manifiesto antes de que llegara a los alcaldes de los 33 municipios incluidos en la zona de Transición Justa".

Por su parte, el diputado provincial Joaquín Noé ha asegurado que el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, rechazó en el último pleno "debatir textos alternativos basados en acuerdos previos respaldados por unanimidad en otras instituciones del territorio".

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En esta línea, el PSOE de Teruel ha anunciado que presentará en el próximo pleno de la diputación una declaración institucional basada en el texto aprobado por la Comarca Bajo Aragón. Los socialistas han defendido la necesidad de "incorporar al debate las responsabilidades de Enel Green Power y del Ejecutivo autonómico en el desarrollo del Nudo Mudéjar".