Reyes García, profesora de español para alumnos extranjeros en Zaragoza: "Aprenden muy rápido, son muy observadores"

Hace un año que Reyes García, que es profesora de Lengua Castellana y Literatura, imparte clases de español en el instituto Grande Covián de Zaragoza, en el que también ejerce. Cuenta que la experiencia es positiva y también que cada vez son más los alumnos extranjeros que se forman en su centro. Sobre todo, en los últimos meses. "Comenzamos el curso con 5 alumnos y ahora son 16. De febrero a ahora se han incorporado ya varios", detalla. Vincula este incremento a la diversidad del barrio Las Fuentes, donde se ubica el centro. Además, los datos del ministerio reflejan que en toda España ha crecido de forma exponencial el número de estudiantes migrantes.

En las clases de español del Grande Covián hay ahora tres profesores, uno más que cuando comenzó el curso gracias a la incorporación de un profesor del PROA+, un programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo, ante el incremento de escolares migrantes en los últimos meses. Reyes explica que como el alumnado procede de distintas zonas y tiene distintas culturas y conocimiento del español están divididos en tres grupos distintos en función del nivel.

"Está el nivel cero, que son aquellos que tienen un desconocimiento total del idioma; luego el A1, que aunque no tienen fluidez sí se manejan; y por último hay un tercer nivel más elevado. Se trabaja muy bien", desgrana la profesora. En concreto, los alumnos extranjeros del Grande Covián son de países como Senegal, Pakistán, Ucrania, Palestina, Marruecos, Brasil, China, Mauritania, Rumanía, Siria o Gambia. La profesora apunta que hay algunos que hablan francés, otros inglés y, otros su idioma natal. "Nos vamos manejando poquito a poco", cuenta. La docente comparte además que los hay de todas las edades y en los cuatro cursos de Secundaria, una tendencia que se mantiene respecto a años anteriores aunque ahora haya más alumnado extranjero en sus aulas.

Reyes hace hincapié en la importancia de que desde los centros se atiendan las necesidades del alumnado extranjero para poder integrarlo en el sistema educativo. Sobre todo porque, además de las clases de español, que en función del nivel pueden ir de una a tres horas a la semana, deben seguir otras materias al ritmo del resto de estudiantes. "Al principio es mundo para ellos, pero durante este proceso de aprendizaje del idioma les vamos mandando fichas para que trabajen en las aulas", apunta.

Por eso, cuenta la docente, comienzan formando en expresión oral. "Empezamos asociando imágenes para que vayan relacionando objetos y sonidos y se vayan familiarizando poco a poco con el entorno. Incluso damos paseos por el barrio para que conozcan los medios que hay a su alcance, los supermercados, los autobuses... todo lo de la vida cotidiana. Luego, empezamos con el abecedario y van conociendo cómo se construye el español", desgrana.

Integración

La profesora comparte que los alumnos extranjeros, al menos los del Grande Covián, "aprenden muy rápido". "Son muy observadores e imitan mucho", apunta. E incide en que el fin de los docentes es que estos estudiantes "se integren y el resto de compañeros intenten hablar con ellos en español". "Intentamos potenciarles el oído, que intenten entender, que se sientan cómodos, que hablen, se relacionen y tengan aceptación", indica.

Y, afirma, que poco a poco y con trabajo por parte de las dos partes, alumnos y docentes, lo consiguen. "La experiencia que tengo es muy positiva. Veo que están a gusto, integrándose, que van aprendiendo y que hay algunos que, después de dos cursos de español, ya están en el nivel más alto", expresa la docente. Añade que desde el IES Grande Covián ponen al alcance de los escolares extranjeros "todos los medios del instituto para poder atenderlos".

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La profesora expone que ahora, con tres docentes, pueden cubrir las necesidades de este grupo de alumnos del instituto de Las Fuentes. Desconoce si el próximo curso serán las mismas y si contarán con los mismos recursos. "Nunca sabemos hasta qué punto puede llegar más alumnado. Es un barrio diverso", apunta. Lo que sí sabe es que, por ahora, quienes se forman en el centro se están integrando. Y esa es la prioridad.