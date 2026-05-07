La AEFA reafirma en su 30 aniversario el papel central de la empresa familiar como motor de la economía aragonesa

La Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA) ha celebrado esta tarde su Asamblea General en la sede de Banco Santander en Zaragoza en un acto de especial relevancia que marca el inicio de la celebración del 30 aniversario de la asociación. A lo largo de estas tres décadas, la AEFA se ha consolidado como la voz de referencia de la empresa familiar en Aragón y una de las asociaciones más representativas del tejido empresarial familiar de la comunidad autónoma.

Como ha señalado el presidente, Ramón Alejandro, "en estos años, hemos vivido transformaciones profundas, atravesado crisis, cambios de ciclo, incertidumbres y, sin embargo, las empresas familiares aragonesas han demostrado algo extraordinario: su capacidad para resistir, adaptarse y seguir generando valor no solo económico, también social creando empleo y dando estabilidad y arraigo al territorio”.

Alejadro ha querido agradecer el trabajo a lo largo de estos años a las juntas directivas, asociados, partners y colaboradores que “han ayudado en el crecimiento de la asociación y hacen posible que la AEFA siga creciendo y aportando valor”.

Durante la asamblea, Carlos Blesa, director territorial de Aragón, Navarra y La Rioja de Banco Santander, ha señalado que, “en nuestra entidad queremos estar ahí cuando las empresas familiares tienen que tomar decisiones importantes. Acompañaros con criterio, cercanía y un compromiso real. Y, sobre todo, ayudaros a convertir la incertidumbre en una oportunidad para seguir creciendo”.

En la reunión, se ha hecho balance del ejercicio 2025 y se ha dado la bienvenida a cuatro nuevas empresas que se han asociado: Valento, ITV Barbastro, Grupo Serecon y Reciclados y Demoliciones San Juan S.L. Con ellas, la AEFA suma ya 100 miembros.

En 2025, las empresas asociadas a la AEFA facturaron casi 19.000 millones de euros, lo que supone el 30 % del VAB de Aragón. Esta cifra representa un incremento del 9,4 % respecto a los algo más de 17.370 millones de euros que facturaban los asociados en 2024.

Respecto al empleo, en el último ejercicio generaron 70.300 puestos de trabajo, lo que supone un aumento del 8,1 % del ejercicio anterior, donde el empleo de las empresas asociadas se situó en los 65.061 trabajadores. Este volumen representa el 14 % de la población ocupada de Aragón en el sector privado, 4 puntos porcentuales más que en 2024.

Por sectores, los socios de la AEFA pertenecen principalmente al sector industrial (43%), seguido de la agricultura (34%), los servicios (20%) y la construcción (3%). En cuanto a la distribución generacional, predominan las empresas de segunda generación, con un 54%, seguidas de las de tercera generación, con un 26% y las de cuarta, con un 9%.

En relación al número de empleados, el 32% son grandes empresas de más de 250 trabajadores mientras que el 68% son pequeñas y medianas empresas. En concreto, el 52% tiene entre 51 y 250 empleados y el 16% entre 10 y 50 empleados.

Respecto a la internacionalización, hay que destacar que el 25% de la facturación de los socios proviene del mercado internacional. Por rangos, un 9% facturó más de 500 millones de euros el año pasado, un 2% entre 301 y 500 millones, un 16% entre 101 y 300 millones y un 9 % de o a 100 millones.

Fórum AEFA

La asamblea ha servido también para hacer balance de las actividades desarrolladas por el Fórum AEFA a lo largo de 2025. Uno de los datos más destacados del balance del Fórum de 2025 es el incremento de sus miembros pasando de 157 a 236, reflejo del creciente interés de las nuevas generaciones por involucrarse en la vida y el futuro de las empresas familiares aragonesas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la parte pública de la asamblea y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la ha clausurado.

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La reunión también ha contado con la participación de Isabel Tocino, exministra y actual vicepresidenta y consejera de Banco Santander, quien ha impartido una ponencia titulada “La Empresa Familiar ante el nuevo orden internacional”. En la parte privada de la asamblea, Ignacio Rivera, presidente de la Corporación Hijos de Rivera y del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), ha conversado con el presidente de la AEFA, Ramón Alejandro, en una charla titulada “Sin prisa, pero con propósito” donde ha analizado la situación actual y los retos de la empresa familiar en España.