El sindicato OSTA denuncia que Alcampo podría pretender aumentar el horario de apertura de algunos supermercados en Aragón

La conflictividad laboral en Alcampo parece no haber finalizado tras el acuerdo para ejecutar un ere que se firmó el año pasado y que supuso el despido de decenas de trabajadoras de las tiendas de este supermercado en Aragón, si bien finalmente no se concretó el cierre de ninguna tienda, una posibilidad que sí que estuvo encima de la mesa en el inicio de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo. Ahora es el sindicato OSTA, que no estuvo presente en la negociación de aquel ere ya que afectaba a toda España, el que ha denunciado una propuesta de la compañía que supondría "una modificación sustancial de las condiciones de trabajo" en 13 tiendas repartidas por todo el país, estando dos de ellas en Aragón, una en Teruel y otra en Zaragoza.

Esa modificación supondría la conversión de esas dos tiendas en tiendas con horario ampliado o 24 horas, una opción que ya utilizó la empresa en la negociación del anterior ere a cambio de rebajar el número de despedidos. Ahora, según denuncia OSTA, Alcampo ha comunicado a la representación sindical "su intención de aplicar una modificación sustancial de las condiciones de la plantilla", si bien todavía "no se ha constituido la mesa negociadora", que previsiblemente volverá a estar representada por el comité intercentros "como ya sucedió en el ere del pasado año, proceso en el que fueron despedidas más de 400 personas, afectando en Aragón a casi 80 personas y en el que además se incluyeron medidas de modificación sustancial con el argumento de evitar nuevos despidos", critican desde este sindicato.

Conciliación

En esta ocasión, "según intuye el sindicato aragonesista OSTA, las medidas de modificación sustancial que se puedan plantear, irían en la misma línea, es decir, transformar las tiendas afectadas al formato de apertura 24 horas, lo que supondría una nueva precarización de las condiciones laborales de la plantilla". Según el sindicato OSTA, el número de personas afectadas en la provincia de Zaragoza, donde el sindicato cuenta con representación sindical, asciende a 18 personas, en su mayoría mujeres.

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Para Pilar Ruiz Horna, presidenta del comité de empresa en Zaragoza y miembro de la sección sindical de Alcampo por el sindicato OSTA, “estamos preocupadas por el anuncio de una nueva modificación, que vuelve a recaer sobre las condiciones laborales de la plantilla, por lo que exigimos a la empresa que garantice el mantenimiento de unas condiciones de trabajo dignas y compatibles con la conciliación laboral y familiar”.