Aragón también se planta por la educación de 0 a 3 años: ratios y salarios, entre las claves del conflicto

Una huelga estatal con repercusión en Aragón. Las educadoras de la etapa educativa de 0 a 3 años, primer ciclo de Infantil no obligatorio, han parado este jueves 7 de mayo su actividad en todo el país para denunciar sus condiciones de trabajo y reclamar mejoras. En la comunidad, las trabajadoras se han sumado a la convocatoria con una protesta y una manifestación que ha servido para decir en voz alta que "hasta aquí". Y sus peticiones abordan desde la bajada de ratios hasta la subida de los salarios. En resumen: cambios en su situación laboral.

Según informan desde la plataforma 0 a 3 años, esta es la primera vez que las educadoras de esta etapa educativa han ido a la huelga estatal de forma independiente, con reivindicaciones exclusivas de este ciclo. En el origen del conflicto están las ratios, entre otros puntos. En Aragón hay establecidas las máximas que el ministerio permite para Educación Infantil: una trabajadora por cada ocho bebés de 0 a 1 años, una por cada 13 niños de 1 a 2 años y una por cada veinte menores de 2 a 3 años.

Estas, que las educadoras tildan de "imposibles", no se han modificado desde 1991. Y aunque en abril el Gobierno Central anunció que antes del verano iniciaría los trabajos para revisar al decreto que las regula, por ahora continúan estas ratios que las trabajadores comparan con las de otros países europeos para exponer la "precariedad" que sufren en el país. Informan de que en Dinamarca es una trabajadora por cada tres menores (tanto de 0 a 1 como de 1 a 2 y de 2 a 3); Grecia, donde es una por cada cinco en los tres años, o Italia, donde es una para cada seis.

Aunque las ratios son competencia estatal, Belinda Gil, portavoz de CGT y de la plataforma 0 a 3 años, asegura el Gobierno autonómico tiene competencias para reducirlas. Pero la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, antes líder del Departamento de Bienestar Social y Familia, ha defendido que esta huelga es contra el Estado y no contra el Gobierno de Aragón, y ha expresado su respeto al derecho a los paros.

Un paraguas muestra las reivindicaciones de las educadoras de 0 a 3 años durante la manifestación de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Además, desde el departamento han indicado que el Ejecutivo de Jorge Azcón ha hecho un esfuerzo inversor "muy importante" en este ciclo al transformar las antes llamadas guarderías en Escuelas Infantiles. Porque el nombre importa. A ello han agregado que se ha incremento la plantilla de Técnicos de Educación Infantil y han recordado que el Gobierno autonómico quiere implantar la gratuidad del ciclo, una promesa de la anterior legislatura que también está contemplada en el nuevo pacto PP-Vox.

En concreto, el pacto PP-Vox emplaza los "primeros avances" de la gratuidad de 0 a 3 años en Aragón al curso 2027-2028, y establece que se impulsará de forma progresiva y se completará antes de que concluya la legislatura. La que llegará antes será otra de las medidas impulsadas por el Gobierno de Azcón en materia educativa: la concertación del Bachillerato.

Como informó la anterior consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y recoge el acuerdo, está previsto que el Bachillerato concertado se implante en septiembre en 1º de Bachillerato, aunque en esta etapa, no obligatoria, hay vacantes tanto en los centros públicos como en los ocho de Aragón que ya la tienen concertada. Ha sido esta una de las críticas de las entidades defensoras de la pública, que han tildado la medida de "innecesaria" y han asegurado que "segrega" al alumnado. Tal es su rechazo que interpondrán, con alta probabilidad este viernes, un recurso contra esta medida ante la Justicia. Además, han llamado a la huelga los días 19 y 20 de mayo.

Donde no hay vacantes es en las escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento de Zaragoza. El consistorio ha informado de que se han recibido 1.239 solicitudes para 946 plazas ofertadas, por lo que tendrá que recurrir al sorteo para adjudicarlas. Este se celebrará este viernes por la mañana. Según han concretado, seis centros han recibido más de 100 solicitudes, entre ellos algunos como El Andén, Pinares de Venecia, Los Ibones y Los Vientos. Y, a pesar del descenso de natalidad, las peticiones han aumentado ligeramente, un 2,5%, respecto al curso actual. Los datos de oferta y demanda de los centros infantiles públicos del Gobierno de Aragón no se han podido conocer por el momento.

Seguimiento de la huelga

La titularidad de los centros no ha sido motivo de división a la hora de secundar la huelga de 0 a 3 años, a la que se han sumado trabajadoras de escuelas públicas (municipales, comarcales, etc.) y privadas. Según los datos de la DGA, el seguimiento en las primeras ha sido de un 50% del personal, incluyéndose en este grupo a maestros, Técnicos de Educación Infantil y Personal de Administración y Servicios. En concreto, la han secundado un 47% en Zaragoza, un 91% en Teruel y un 48% en Huesca. Han informado de que ningún técnico de Infantil en contrata se ha sumado a ella.

Desde CGT han valorado positivamente este seguimiento pese a los servicios mínimos establecidos, que ya este miércoles las educadoras y el sindicato calificaron de "abusivos". Pero quienes han podido sumarse a los paros han dado voz a este sector y han señalado que entre sus reclamos está también el contar con unas mejores condiciones salariales.

Alberto Echevarría, responsable del sector privado de la Federación de Enseñanza y de Servicios Socioeducativos de CCOO, ha concretado que una maestra de una Escuela Infantil privada tiene una jornada de 32 horas semanales, 1.332 anuales, y una educadora de 38 horas a la semana, 1.600 anuales. El salario lo ha cifrado en 1.270 euros, "muy poquito por encima" del mínimo interprofesional. A ello ha añadido que sufren "jornadas elevadas". Además de estas profesionales, en los centros trabajan también auxiliares, cocineras, personal de mantenimiento, limpieza, etc.

Dos manifestantes durante la marcha de Zaragoza para reclamar mejoras en el ciclo de 0 a 3 años. / Miguel Ángel Gracia

Por eso, desde el 0 a 3 reivindican que se dignifique y se reconozca como una etapa educativa más. Varias huelguistas han indicado que en esta etapa, a diferencia de en las demás, carecen de tiempo no lectivo para preparar todo aquello que, como al resto de etapas educativas que sí lo tienen, se les demanda. Con ello se han referido a evaluaciones a los menores, programaciones y atención a las familias, entre otros puntos. Las trabajadoras critican que no gozan de ellas porque al sector no se le reconoce como esencial. Por eso, al unísono, han clamado: "No guardamos, educamos".

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Educadoras del 0 a 3 también de la comunidad han apuntado a que las bajas no se cubren y que los permisos por conciliación son limitados. Por todos estos motivos han ido por primera vez a una huelga nacional a la que Aragón también se ha sumado. Porque, han gritado, basta ya. Al unísono, los chubasqueros amarillos: "Colorín colorado, se acabó ser ignorados".