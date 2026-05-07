La Asociación de Periodistas de Aragón entrega sus premios: estos son los galardonados

La Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha entregado este jueves sus premios anuales en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, dentro de la Fiesta de los Periodistas de Aragón y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se tuvo lugar el 3 de mayo.

La periodista Lara Escudero ha sido galardonada con el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2025 por su cobertura continuada como freelance del conflicto en Ucrania durante el año 2025. El jurado, compuesto por los profesionales Genoveva Crespo, Miguel Remiro, Toño Ruesta, Javier Cebollada e Isabel Poncela, ha destacado su trabajo como un ejercicio de “periodismo riguroso, valiente y necesario”, realizado desde el terreno en un contexto de especial dificultad. Asimismo, se destaca su capacidad para acercar las consecuencias humanas del conflicto a la audiencia a través de crónicas, piezas audiovisuales y testimonios directos.

Loli, la madre de Lara Escudero, tras recoger el premio. / APA

Escudero ha desarrollado parte de su trayectoria reciente en escenarios bélicos internacionales, con especial presencia en Ucrania desde 2023, donde firmó la serie Ucrania, en resistencia, además de haber trabajado como reportera en Jerusalén. Actualmente continúa informando desde territorio ucraniano y ha sido su madre quien ha recogodo el premoi.

Otros premiados

Por otro lado, en esta edición, se ha concedido un accésit a Beatriz Alquézar, Mari Carmen Ayala y Mapi Rodríguez por su trabajo de recuperación de la figura de Alicia Mullor, reconocido por su valor documental y su aportación a la memoria periodística con perspectiva de género.

El Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en Marta Garú Cisneros, referente en la crónica de sucesos y tribunales, con una carrera marcada por el rigor informativo y su compromiso con la visibilización de la violencia de género. El Premio a la Proyección Profesional distingue a Sergio Marín Lafuente, por una trayectoria versátil desarrollada en la Agencia EFE, tanto en la Delegación de Aragón como en Montevideo (Uruguay).

El periodista Manuel Lorenzo recoge su premio, este jueves en el Paraninfo. / APA

En el ámbito de la proximidad, el Premio de Información Local y Comarcal ha sido para Jorge Juan Zorraquín Catalán, corresponsal en las comarcas de Calatayud, Daroca, Valdejalón y Campo de Cariñena, por su compromiso con el territorio y la información cercana.

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Por último, el Premio de Comunicación Corporativa reconoce la trayectoria de Manuel Lorenzo Pina, jefe de prensa de las Cortes de Aragón, por su contribución a la comunicación institucional y su labor al servicio de la información pública.