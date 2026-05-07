Carmen Susín se reunirá con la comunidad educativa "a lo largo de los próximos días" para recibir sus demandas

Carmen Susín, que desde este lunes 4 de mayo es la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, se reunirá con la comunidad educativa "a lo largo de los próximos días". Así lo ha trasladado en la inauguración del nuevo aulario de Formación Profesional (FP) en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel) este jueves, mismo día en el que la comunidad se suma a la huelga estatal de las educadoras de 0 a 3 años convocada por CGT. A este respecto, la popular ha remarcado que la convocatoria es "hacia el Estado" y no es competencia del Ejecutivo autonómico.

Susín llega a la consejería de Educación con varios frentes abiertos. Entre los más recientes, el de las salidas extraescolares, que ya han sido suspendidas en al menos 40 centros de Aragón en solidaridad con el IES Ítaca de Santa Isabel. El motivo: la imputación de dos docentes por un delito de homicido imprudente por la muerte de Mario Conesa, un alumno de este instituto, durante un viaje escolar a Bélgica en 2022. Los dos profesores serán juzgados en la Audiencia Nacional.

Lo que exigen los docentes de Aragón es una cobertura legal clara ante situaciones graves o imprevistas. En otras palabras, tener seguridad jurídica durante las actividades que implican una salida del centro. Y solicitan a la consejería una reunión. A este respecto, Susín ha indicado que su deber al frente del departamento es "abrir las puertas a toda la comunidad educativa para recibir las demandas", tanto esta como las restantes.

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Otro de los frentes abiertos es el malestar que hay entre las entidades defensoras de la escuela pública por la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso, una medida impulsada por el Gobierno de Azcón que empezará a implantarse a partir del próximo curso 2026-2027 en 1º de Bachillerato. Tal es el malestar que van a presentar un recurso contra esta medida ante la Justicia y han llamado a la huelga los días 19 y 20 de mayo. Además, durante varios miércoles se han concentrado a las puertas de los colegios e institutos para defender la enseñanza pública.