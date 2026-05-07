Esto cuesta tener mascota en Aragón: la comunidad lidera el auge “pet-friendly” en España

Los aragoneses destinan una media de 1.200 euros al año en cuidar a sus mascotas, en un contexto en el que la comunidad se consolida como un referente en el crecimiento del fenómeno “pet-friendly”, con más animales, más servicios y una convivencia cada vez más integrada en la vida cotidiana. Sin embargo, este gasto puede aumentar hasta los 2.000 euros anuales si se incluyen seguros veterinarios, peluquería, accesorios o guarderías.

Ignasi Solana, secretario general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), destaca el peso de Zaragoza, Huesca y Teruel dentro del sector y su papel como territorio representativo: “Aragón es una comunidad que está en la parte alta de la tabla. Es muy significativa y marca la pauta. En Aragón los animales son queridos y la industria también es puntera”.

En su opinión, la relación entre personas y animales refleja también un modelo social muy característico en España: “Los aragoneses tienen una gran relación con sus animales. España es un país muy social, de paseo, de conversación. Salimos con el perro, vemos a otros propietarios, hablamos. Es una sociedad de compartir”, incide.

El reciente Barómetro de los “Pet-parents” y “Pet-friendly” en España, presentado en la feria Iberzoo+Propet, la gran cita de referencia del sector del animal de compañía, pone nombre a esta transformación: el fenómeno del "pet-parenting". Es decir, considerar a los animales de compañía como un miembro más de la familia. Una idea que ya no resulta anecdótica: en España, el 49% de los hogares convive con al menos una mascota, superando por primera vez a los hogares con hijos menores.

Solana representa a AEDPAC, una de las asociaciones que han impulsado el estudio y que confirman el cambio de paradigma que se está produciendo: “Es una nueva familia interespecie. El perro es un miembro más de la familia. El vínculo humano-animal no es comparable con nada. Ha venido para quedarse”. En este sentido, cada vez es más habitual ver animales en centros comerciales, terrazas o espacios públicos, en paralelo al crecimiento de servicios adaptados y negocios "pet-friendly". También señala una tendencia al alza en la humanización del consumo, aunque recuerda que “mientras haya supervisión veterinaria, el resto de gastos no se pueden acotar”.

En Aragón, un gasto básico anual de un propietario medio puede incluir alrededor de 600 euros en pienso y 230 euros en vacunas, incluidas algunas no obligatorias como la leishmaniosis o el gusano del corazón. El resto hasta esos 1.200 euros se va en pastillas de desparasitacion interna, collar antiparasitarios y tratamientos preventivos, así como pasos por la peluquería o algún que otro capricho.

El informe del sector detalla que el gasto de los hogares con perros puede llegar a ser muy superior y alcanzar los 1.956 euros al año incluyendo, además de alimentación y servicios veterinarios, los seguros privados (25 euros), los cuidados estéticos (17 euros), los productos de higiene (14 euros) y los juguetes o accesorios (11 euros).

Los gastos derivados de tener un gato son algo inferiores, rozando los 1.000 euros entre alimentación, con una media 63 euros mensuales y el veterinario, que pude suponer 30 euros de media mensual.

Miembros de la familia

Hay más datos que reflejan esta tendencia. Según el mismo estudio, el 53% de los hogares en España convive con al menos una mascota, por encima del 44% que tiene hijos menores, lo que evidencia un cambio social de gran calado. Además, el 82,6% de los propietarios de perros y el 80,3% de los de gatos los consideran un miembro más de la familia.

El ocio también se ha adaptado a esta realidad: el 86% acude con sus mascotas a parques o playas, el 68% a bares o restaurantes, el 58% a viajes o alojamientos y el 47% a centros comerciales. Incluso el consumo navideño refleja esta tendencia, ya que el 76% de los tutores compra regalos para sus animales.

En este contexto, los jóvenes lideran el cambio hacia una convivencia más integrada, con un 44% que querría llevar a su mascota al trabajo y otro 44% que prioriza alojamientos "pet friendly" a la hora de viajar. Según el informe del sector, esta transformación no es puntual, sino estructural, y está impulsada por el crecimiento de la llamada “pet-parenting”, la consideración del animal como un miembro más de la familia.

Aragón, además, se sitúa como un territorio relevante dentro del sector, no solo por su número de mascotas, con más de 320.000 animales registrados en el REIAC —de los que más de 306.000 son perros, casi 14.500 gatos y más de 670 hurones—, sino también por su papel en la industria. La comunidad acoge ferias internacionales como la CIPEU, que atrae a profesionales de todo el mundo, y forma parte de un sector en expansión que en España factura 5.770 millones de euros al año, crece a un ritmo del 8,3% y genera unos 75.000 empleos en más de 12.300 empresas.

Para Solana, esta evolución es clara: “El beneficio del vínculo humano-animal no es comparable con nada. Es un cambio radical. No es una moda. Ha venido para quedarse”. En Aragón, donde la presencia de mascotas es cada vez más visible en la vida diaria, este cambio ya no es futuro, sino presente.