Cultiva 2026, la ‘FIMA’ de los cultivos extensivos, crece y se consolida como gran laboratorio del campo español

Aragón volverá a situarse durante dos días en el epicentro nacional de la agricultura extensiva. Cultiva Monegros Norte celebrará los próximos 13 y 14 de mayo su quinta edición en una finca de 15 hectáreas de regadío situada en Albero Bajo (Huesca), convertida para la ocasión en un gran laboratorio al aire libre donde agricultores, técnicos, empresas e investigadores podrán comprobar sobre el terreno las últimas novedades en semillas, fertilización, maquinaria, agricultura 4.0 y mejora vegetal.

La principal novedad de esta edición es precisamente su ampliación a dos jornadas abiertas al público, un salto que refleja el crecimiento de un evento que nació con vocación técnica y que hoy se presenta ya como una referencia nacional para el sector de los cultivos herbáceos. Los organizadores prevén superar los 3.000 visitantes a tenor de los 1.500 inscritos que hay por día.

“Es una especie de FIMA en el campo”, resumió durante la presentación Miguel Gutiérrez, jefe de la Unidad de Cultivos Herbáceos del Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA) del Gobierno de Aragón y uno de los impulsores de la iniciativa. El responsable técnico destacó además que el objetivo “no es solo el número de visitantes, sino capacitar al sector” en un momento en el que la rentabilidad de las explotaciones depende cada vez más del acceso a información agronómica precisa y a nuevas tecnologías.

“No olvidarse del mundo rural”

El encuentro está organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Red Arax, el CTA del Gobierno de Aragón y la SAT Cereales Santiago de Grañén, cooperativa anfitriona de esta edición. En total participarán alrededor de 60 empresas y entidades públicas y privadas relacionadas con el sector.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias Aragón, José Víctor Nogués, subrayó durante la rueda de prensa la importancia de trasladar la investigación al agricultor. “La investigación y el desarrollo se transmiten día a día a nuestras empresas y técnicos”, señaló, al tiempo que reivindicó el papel de entidades como Caja Rural de Aragón por “no olvidarse del mundo rural”.

Precisamente, esta entidad financiera volverá a ser uno de los principales patrocinadores del evento. Su director de Negocio Agrario, Rubén Artieda, defendió que espacios como Cultiva permiten a los agricultores “palpar soluciones innovadoras y de última generación que van a marcar el futuro de sus explotaciones”. A su juicio, este tipo de encuentros favorecen la profesionalización del sector y fortalecen el tejido cooperativo “para que las explotaciones sean más competitivas y viables en un mercado cada vez más exigente”.

Uno de los grandes atractivos de la cita será la posibilidad de recorrer ocho estaciones de microensayos desarrollados por Genvce, Red Arax y la SAT Cereales Santiago de Grañén, además de 25 vitrinas demostrativas impulsadas por empresas de semillas, fertilización y sanidad vegetal.

Novedades de Cultiva 2026

Entre las novedades más llamativas figura el ensayo experimental de cultivo de adormidera promovido por la empresa Alcaliber. Se trata de la primera vez que Cultiva incorpora este tipo de producción en condiciones de regadío de alta productividad. El objetivo, explicó Gutiérrez, es estudiar su comportamiento para uso farmacéutico, ya que la planta se destina a la fabricación de medicamentos.

También tendrán protagonismo los trabajos de Intermalta relacionados con la adaptación de la cebada maltera y la descarbonización de procesos industriales vinculados al cereal.

El presidente de la SAT Cereales Santiago de Grañén, Pablo Catalán, incidió en la necesidad de disponer de “datos objetivos y reales” para mejorar la rentabilidad de las explotaciones en un contexto de elevados costes de producción. La cooperativa, con más de 50 años de historia y 130 socios de 23 municipios, considera que iniciativas como la Red Arax y Cultiva son “claves para el futuro del sector”.

El impacto del cambio climático

La Red Arax, que actualmente cuenta con 15 fincas experimentales repartidas por Aragón, constituye uno de los pilares técnicos del proyecto. Gutiérrez definió esta estructura como “un caso único de colaboración público-privada” en el que confluyen Administración, cooperativas, empresas y agricultores para validar nuevas variedades y técnicas de cultivo en condiciones reales de explotación.

El programa técnico arrancará el 13 de mayo con una ponencia del meteorólogo de Aragón TV, Eduardo Lolumo, centrada en el impacto del cambio climático sobre la producción cerealista. La jornada incluirá además presentaciones técnicas de empresas patrocinadoras y un “tardeo” abierto al público, otra de las novedades de este año.

El acto institucional tendrá lugar el 14 de mayo y se completará con una mesa redonda sobre el impacto nacional de la Red Arax en los cultivos extensivos. Como en anteriores ediciones, la programación concluirá con una comida popular protagonizada por el Ternasco de Aragón.

Además de las parcelas experimentales, la finca contará con seis espacios dedicados a agricultura 4.0, demostraciones de maquinaria y la participación de la Sociedad de Aradores y Maquinaria Agrícola Clásica (SAMAC), que exhibirá tractores históricos de su colección.

El crecimiento del evento desde su nacimiento en Sariñena, con posteriores ediciones en Sádaba, Barbastro, Alcañiz y ahora Albero Bajo, refleja el auge de un modelo que busca acercar la innovación directamente al campo. “Se trata de mantener vivo el sector estando al tanto de las últimas novedades en investigación y nuevas tecnologías, especialmente en regadío”, concluyó Nogués.