Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros

Diamond Foundry avanza en la configuración de la plantilla que trabajará en su futura planta tecnológica de Zaragoza. La multinacional estadounidense, que prevé invertir 1.000 millones de euros en la capital aragonesa para poner en marcha una fábrica de obleas de diamante sintético destinadas a la industria de los semiconductores, mantiene abiertas nuevas vacantes vinculadas ya no solo a la dirección del proyecto, sino también al despliegue técnico, industrial y operativo de la instalación.

La compañía cuenta actualmente con 15 ofertas directamente vinculadas a Zaragoza, a las que se suman otras posiciones multisede que también incluyen la capital aragonesa. El volumen supone un avance respecto a las primeras 13 vacantes detectadas a comienzos de febrero, cuando el proceso de selección se centraba en perfiles directivos, responsables de instalaciones, ingeniería de fabricación, salud laboral y talento.

La planta zaragozana prevé generar entre 200 y 300 empleos de alta cualificación dedicados a la fabricación avanzada de obleas de diamante sintético, un componente estratégico de los semiconductores que sirve para desarrollar chips de alto rendimiento. Los lingotes de este material avanzado se producirán en la fábrica que la empresa tiene ya en marcha en Trujillo (Cáceres).

Las nuevas ofertas muestran que el proyecto entra en una fase más concreta de preparación industrial. Diamond Foundry busca ahora profesionales para áreas como metrología avanzada, montaje de equipos, acabado superficial, calidad, firmware para electrónica de potencia, almacén y redes industriales, todas ellas funciones directamente relacionadas con la puesta en marcha de una planta de fabricación avanzada.

Salarios entre 25.000 y 65.000 euros

Las condiciones salariales publicadas por la compañía oscilan entre los 25.000 y los 65.000 euros brutos anuales, en función del nivel de especialización y responsabilidad del puesto. Los perfiles de ingeniería senior se sitúan en las bandas más altas, mientras que los puestos técnicos y de almacén parten de rangos inferiores, aunque por encima de lo habitual en buena parte del mercado industrial aragonés para determinadas categorías.

Entre las vacantes mejor retribuidas figura la de ingeniero/a sénior de metrología (Senior Metrology Engineer), con una horquilla de entre 50.000 y 65.000 euros anuales. Este puesto estará integrado en el área de ciencia de materiales y metrología de la futura planta zaragozana, y tendrá un papel clave en el desarrollo de sistemas de medición, inspección y detección de defectos. La compañía requiere conocimientos de Python, aprendizaje automático, modelos de visión artificial, análisis de datos, control estadístico de procesos y herramientas de medición tridimensional.

También se sitúa en la misma banda salarial la oferta de ingeniero/a sénior de firmware para control en tiempo real de electrónica de potencia (Senior Firmware Engineer - Real-Time Control for Power Electronics), con entre 50.000 y 65.000 euros. En este caso, Diamond Foundry busca un perfil especializado en firmware embebido, control digital en tiempo real, electrónica de potencia, convertidores de alta frecuencia, microcontroladores, DSP y sistemas de validación. La vacante apunta a una actividad industrial con un alto componente tecnológico y de automatización, vinculada a aplicaciones en centros de datos, automoción eléctrica y conversión energética.

Otra posición de alta cualificación es la de ingeniero/a sénior de sistemas de datos y redes (Senior Data Systems Engineer - Networking), también con una retribución de 50.000 a 65.000 euros anuales. El profesional seleccionado será el referente de redes de la organización, con responsabilidad sobre infraestructuras LAN, WAN, wifi, firewalls, VPN, circuitos de operadores y entornos de alta disponibilidad. La oferta exige más de siete años de experiencia y fluidez en inglés y español, además de disponibilidad para desplazarse entre las sedes de la compañía en España.

Montaje de reactores, pulido e inspección

El proceso de contratación confirma también que Zaragoza asumirá una parte especialmente delicada de la cadena industrial de Diamond Foundry. La planta no fabricará chips completos, sino que se dedicará al corte, procesado, inspección, acabado y empaquetado de obleas de diamante sintético, un material estratégico para semiconductores de alto rendimiento.

En esta línea encaja la vacante de ingeniero/a de acabado superficial (Surface Finishing Engineer), con un salario de entre 45.000 y 60.000 euros. El puesto está vinculado al área de ingeniería de equipos y se centrará en procesos de lapping, polishing y grinding, es decir, técnicas de alisado, pulido y rectificado necesarias para obtener superficies de alta precisión. La empresa busca un perfil práctico, con experiencia en equipos de acabado superficial, mantenimiento preventivo y correctivo, análisis de fallos, control estadístico y mejora de procesos.

La compañía también ha abierto una vacante de ingeniero/a de calidad (Quality Engineer), con una retribución igualmente situada entre 45.000 y 60.000 euros. Este puesto tendrá funciones de verificación de piezas mecanizadas y ensamblajes, inspección de recepción, análisis de causa raíz, mejora de proveedores, auditorías internas y cumplimiento de estándares como ISO 9001. Entre los requisitos figuran conocimientos de FMEA, SPC, RCCA, planes de control, interpretación de planos, GD&T, metrología y análisis de capacidad estadística.

Formación en Estados Unidos y Extremadura

Una de las ofertas más operativas es la de técnico/a de montaje de equipos, con una banda salarial de 30.000 a 35.000 euros. El puesto se centra en el ensamblaje, reparación, instalación y puesta en marcha de equipos especializados de producción, en particular reactores de plasma a escala productiva. La empresa exige al menos dos años de experiencia técnica en fabricación, montaje mecánico o eléctrico, manejo de herramientas como llaves dinamométricas y conocimientos básicos de sistemas de vacío, controles eléctricos, distribución de gases, PLC o sensores.

Esta vacante incluye un elemento especialmente relevante. La persona contratada deberá completar entre dos y tres meses de formación presencial en Estados Unidos y Trujillo, lo que evidencia la transferencia de conocimiento desde otras instalaciones de la compañía hacia el nuevo centro aragonés.

El avance del proyecto también se aprecia en la búsqueda de perfiles ligados al funcionamiento diario de la planta. Diamond Foundry ha publicado una oferta de mozo de almacén, con un salario de entre 25.000 y 30.000 euros anuales, para dar soporte a la producción mediante recepción de materiales, preparación de kits, control de inventario, registro en ERP, logística, empaquetado y mantenimiento del orden en el almacén.

Aunque se trata de una posición de menor cualificación que las ingenierías, la descripción del puesto refleja que la planta empieza a preparar su estructura operativa básica. La compañía solicita entre dos y cinco años de experiencia en almacén, precisión en inventario, manejo de herramientas ofimáticas y capacidad física para manipular cargas de hasta 22 kilos.

Todas las vacantes detalladas para Zaragoza son presenciales, a jornada completa y vinculadas a D Foundry II Zaragoza, la denominación interna que la compañía utiliza para su nueva implantación en la capital aragonesa. Varias de ellas exigen además dominio de inglés y español, así como disponibilidad para formación internacional o desplazamientos a otras sedes del grupo.

De los directivos al equipo técnico

El proceso de selección ha evolucionado desde una primera fase centrada en puestos de dirección y estructura hacia una etapa más orientada al personal que deberá poner en funcionamiento la planta. A comienzos de febrero, entre las ofertas más destacadas figuraban perfiles como director de planta -que ya ha sido cubierto-, responsable de instalaciones, responsable de EHS, ingenieros de fabricación y director de talento, este último con salarios que podían alcanzar los 200.000 euros anuales en su banda alta.

Ahora, las nuevas vacantes apuntan a la construcción del núcleo industrial de la fábrica, perfiles directamente ligados a la instalación de equipos, validación de procesos, control de calidad, automatización, trazabilidad de materiales y disponibilidad de infraestructuras críticas. Este salto confirma que la multinacional prepara la transición desde la fase administrativa e inicial del proyecto hacia el despliegue operativo de la planta.

La futura fábrica se ubicará en las instalaciones que Becton Dickinson levantó en el polígono Empresarium para su fallido proyecto de jeringuillas, un complejo de unos 20.000 metros cuadrados edificados, con naves de producción, oficinas, almacén logístico, laboratorios, salas blancas e infraestructuras técnicas ya preparadas para procesos industriales de alta exigencia.