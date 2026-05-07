Las educadoras de 0 a 3 años de Aragón se suman a la huelga estatal: "Estamos muy cansadas, agotadas. Las ratios son imposibles"

Un nuevo frente abierto en el ámbito educativo. Las trabajadoras de la etapa educativa de 0 a 3 años, que no es obligatoria, se adentran este jueves, 7 de mayo, en una huelga estatal convocada por CGT y a la que se suma Aragón. Belinda Gil, portavoz del sindicato y de la plataforma 0 a 3 años, expresa en nombre de sus compañeras: "Estamos muy cansadas. Estamos agotadas, mental y físicamente". Como causa principal apunta a las ratios, "imposibles" a su juicio. A esta suma otros motivos, una gran parte derivados de este problema de origen.

"En Aragón hay establecida una ratio de una educadora para ocho bebés de 0 a 1 años, una para trece niños de 1 a 2 años y una para veinte pequeños de 2 a 3 años", denuncia. Las compara con las de otros países vecinos como Dinamarca, donde es una trabajadora por cada tres menores en todas las etapas; Grecia, donde es una por cada cinco, o Italia, donde es una para cada seis, entre otros. "Pedimos acercarnos al resto de Europa. Somos el país que peor está de toda la Unión Europea", subraya. Se trata de una competencia del Ministerio de Educación.

De la mano de la modificación de las ratios va la petición de lo que denominan "pareja educativa". "Reclamamos estar dos trabajadoras en el aula", explica Belinda. Defiende que esta es la forma de poder satisfacer las necesidades de los menores. "Las familias nos reclaman que los motivemos, que los estimulemos. Eso lleva un esfuerzo humano importante y necesitamos manos para poder atender a los niños de forma exclusiva, saber qué necesita cada uno de ellos", subraya. De ahí las reivindicaciones: "Las hacemos para poder darles la atención y el respeto que necesitan los niños".

Belinda expone que también tienen el deber de hacer tareas burocráticas u otras como evaluaciones de los menores, que se ven dificultadas por la escasez de personal. "No tenemos tiempo. Lo hacemos, pero no como se debería", indica. A ello agrega que "planificar actividades en esos rangos de edad es muy complicado, y elaborar una propuesta de motivación para niños de entre, por ejemplo, 0 y 1 año, supone mucho trabajo de campo, y eso también es tiempo". A ello suma otros deberes importantes como el atender y escuchar a las familias.

Más allá de estos puntos, Belinda menciona otros como la "falta de homogeneidad entre los servicios". Con ello se refiere a que las escuelas infantiles públicas y privadas funcionan diferente y por eso "cada una sufre sus consecuencias". "La situación de cada centro depende de la sensibilidad de su gestión. Hay ayuntamientos que entienden la situación y ponen más personal, y otros que no. En algunos hay suficientes educadoras pero las bajas no se cubren, en otras al revés… Cada una sufre una, muchas o todas las consecuencias", sostiene.

Belinda recuerda que durante esta etapa educativa de 0 a 3 años se produce un desarrollo cognitivo y "de todas las áreas que involucran al ser humano". "Tendríamos que ser las mejor tratadas: nosotros y los niños", reclama para denunciar que esto no sucede así en España. "Llevamos arrastrando esta situación mucho tiempo. La etapa pasó de considerarse asistencial a educativa, pero es algo que solo se creen los pediatras, los psicólogos y los psiquiatras que atienden a adolescentes que no han tenido una infancia bien tratada. El resto no se lo termina de creer", critica.

Desde CGT informan de que las trabajadoras del sector exigen al Ministerio de Educación que se integre el 0 a 3 años como etapa educativa de pleno derecho y sin fragmentación. Una de las medidas que quiere establecer el Gobierno de Aragón es la gratuidad de estas enseñanzas, que es vistsa con buenos ojos por parte de la plataforma, siempre defendiendo una "red pública, gratuita, universal y de calidad" y sin dividirla en ciclos o aulas de 2 años. Belinda insiste: "Es el nivel más delicado de todos y se tendría que tratar con la delicadeza que requiere".

Movilizaciones en Zaragoza

La huelga de las educadoras de 0 a 3 años está convocada a nivel estatal por CGT. En Aragón, el sindicato ha convocado una concentración a las 12.00 horas en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y una manifestación a las 17.30 horas que partirá de la Glorieta Sasera. A nivel estatal, se ha convocado otra marcha en Madrid el 23 de mayo. Belinda critica: "Las ratios imposibilitan a muchas compañeras ejercer su derecho a huelga. En algunos ayuntamientos se ha negociado y se ha conseguido algo, pero los servicios mínimos son tan abusivos, sobre todo en la pública, que es complicado secundarla".

Según ha publicado el Boletín Oficial de Aragón (BOA), en las escuelas infantiles públicas, que son las dependientes de la DGA, los servicios mínimos establecidos por el Departamento de Educación son: un miembro del equipo directivo, un maestro o técnico de Infantil por cada 12 alumnos de menos de un año, un maestro o técnico de Infantil por cada 18 alumnos menores de dos años y un maestro o técnico de Infantil por cada 24 alumnos de edad superior o fracción. Además, y si en la escuela cuentan con ella, debe haber una persona de Servicios Auxiliares (PSA), una especializada en servicios domésticos (PSDE) y una de cocina.

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Diferentes, y menos exigentes, son los establecidos por el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo para las escuelas privadas. Según la publicación en el BOA, son: el director, subdirector o coordinador, un maestro o educador infantil por cada 16 alumnos de menos de un año, un maestro o educador infantil por cada 26 alumnos menores de dos años, un maestro o educador infantil por cada 50 alumnos de menos de tres años, un trabajador destinado en cocina y otro que realice tareas de limpieza.