Las educadoras de 0 a 3 de Aragón secundan la huelga estatal: "Con esta ratio no cabemos en el patio"

Una huelga estatal con repercusión en Aragón. Las educadoras de la etapa educativa de 0 a 3 años, primer ciclo de Infantil no obligatorio, han parado este jueves 7 de mayo su actividad en todo el país para denunciar sus condiciones laborales y reclamar mejoras. En la comunidad, las trabajadoras se han concentrado a las puertas del Edificio Pignatelli de Zaragoza, que es la sede del Gobierno autonómico y que se ha llenado de camisetas amarillas y clamores como "con esta ratio no cabemos en el patio".

Las reivindicaciones de las educadoras de 0 a 3 años, que por primera vez van a la huelga nacional para reclamar mejoras en este ciclo, son múltples. Entre las principales están las ratios. "Llevamos muchas décadas intentando negociar con el departamento competente la bajada de ratios en el tramo de 0 a 3", ha explicado en la concentración Ana B, trabajadora de una escuela infantil del Gobierno de Aragón. "Son muy elevadas y eso lo tienen que reducir, porque queremos dar una educación de calidad. Los niños y las familias necesitan respeto, educación hacia estos menores que son los más vulnerables y que son el futuro de la sociedad", ha señalado.

En Aragón, las ratios establecidas son de una trabajadora por cada ocho bebés de 0 a 1 años, una por cada 13 niños de 1 a 2 años y una por cada veinte menores de 2 a 3 años. "Nos estamos encontrando con situaciones que son verdaderamente problemáticas en las aulas porque las características de cada niño son muy peculiares y, a veces, ni tenemos la formación ni hay profesionales para poder educar y formarlos", ha indicado Ana. De ahí otra de sus reivindicaciones, que va de la mano de la reducción de ratios: contar con una pareja educativa para que haya dos trabajadoras por aula.

Según explica Belinda Gil, portavoz de CGT y de la plataforma 0 a 3 años, las ratios que hay en las escuelas 0 a 3 de Aragón son las máximas permitidas para Educación Infantil por el Ministerio de Educación, y son muy superiores a las de otros países de la Unión Europea. No se han modificado desde 1991. El pasado mes de abril, el Gobierno Central anunció que antes del verano iniciaría los trabajos para revisar al decreto que regula estas ratios. Belinda añade que el Gobierno autonómico tiene competencias para reducir esas cifras.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha defendido que esta huelga es contra el Estado y no contra el Gobierno de Aragón y desde el departamento han indicado que el Ejecutivo de Azacón ha hecho un esfuezo inversor "muy importante" en este ciclo al transformar las antes conocidas como guarderías en Escuelas Infantiles. A ello han añadido que se ha incremento la plantilla de Técnicos de Educación Infantil y han recordado que el Gobierno autonómico quiere implantar la gratuidad del ciclo, una promesa de la anterior legistlatura que también está contemplada en el nuevo pacto PP-Vox.

Aragón se suma a la huelga de 0 a 3 años. /

En concreto, el pacto PP-Vox emplaza los "primeros avances" de la gratuidad de 0 a 3 años en Aragón al curso 2027-2028, y establece que se impulsará de forma progresiva y se completará antes de que concluya la legislatura. La que llegará antes será otra de las medidas impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón en materia educativa, la concertación del Bachillerato, que está previsto que se implante en septiembre en 1º de Bachillerato aunque en esta etapa no obligatoria haya vacantes tanto en los centros públicos como en los que ya la tienen concertada. Ha sido esta una de las críticas más firmes de las entidades en defensa de la enseñanza pública, que han tildado la medida de "innecesaria" y han asegurado que "segrega" al alumnado.

Donde no hay vacantes es en las escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento de Zaragoza. El consistorio ha informado de que se han recibido 1.239 solicitudes para 946 plazas ofertadas, por lo que tendrá que recurrir al sorteo para adjudicarlas. Este se celebrará este viernes por la mañana. Según han concreto, seis centros han recibido más de 100 solicitudes, entre ellos algunos como El Andén, Pinares de Vencia, Los Ibones y Los Vinetos. Es llamativo que, a pesar del descenso de natalidad, ha habido un ligero incremento de peticiones, que han subido un 2,5% respecto al curso actual.

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Unión de escuelas públicas y privadas

Pero la titularidad de los centros no ha sido motivo de división en la huelga de este jueves, a la que se han sumado trabajadoras de escuelas públicas y privadas. Según los datos de la DGA, el seguimiento en las primeras ha sido de un 50% del personal, incluyéndose en este grupo a maestros, Técnicos de Educación Infantil y Personal de Administración y Servicios (PAS). En concreto, la han secundado un 47% en Zaragoza, un 91% en Teruel y un 48% en Huesca. Han informado de que ningún técnico de Educación Infantil en contrata se ha sumado a ella.