El nuevo Open Day de ESIC ofrece las soluciones universitarias al futuro laboral de Aragón

Elegir universidad no va solo de comparar nombres de grados o mirar salidas profesionales sobre el papel. También importa comprobar de cerca cómo se enseña, quién acompaña al alumno, qué ambiente se respira en el campus y hasta qué punto esa formación encaja con el mercado real.

Por eso, quienes no pudieron asistir al primer Open Day tendrán una segunda ocasión el próximo 14 de mayo, cuando ESIC Aragón vuelva a abrir sus puertas en Zaragoza para presentar su metodología, su enfoque de empleabilidad y su propuesta universitaria con nuevos grados para el curso 2026/2027: Grado en Marketing, Grado en ADE, Grado en Datos y Analítica de Negocio y dobles titulaciones.

Asimismo, podrán conocer de primera mano cómo ESIC Aragón mejora la empleabilidad real de los estudiantes combinando tres palancas claves para responder a las necesidades actuales del mercado laboral: una metodología práctica y real, conexión directa con la empresa y un enfoque internacional.

La cita llega en un momento especialmente interesante para Aragón. La comunidad vive una etapa de transformación empresarial y tecnológica en la que cada vez ganan más peso los perfiles capaces de unir visión de negocio, lectura de datos, estrategia y capacidad de adaptación.

Ya no basta con dominar una sola parcela porque las empresas demandan profesionales que sepan interpretar entornos cambiantes y convertir la información en decisiones útiles. Y ese contexto explica buena parte del interés que despiertan modelos formativos cada vez más pegados a la realidad del mercado.

Una jornada para ver cómo se aprende y para qué se aprende

El Open Day de ESIC Aragón está planteado precisamente para resolver esas dudas que aparecen cuando toca decidir futuro universitario. La jornada permitirá conocer de cerca la oferta formativa, el proceso de admisión, los precios, las becas y ayudas al estudio, las experiencias internacionales y el enfoque de empleabilidad del campus.

Más que una presentación académica al uso, la jornada se perfila como una oportunidad para aterrizar ideas en la que se podrá hablar con docentes y escuchar a alumni y a quienes ya están cursando sus estudios.

¿Por qué asistir al Open Day? Conocer la oferta formativa universitaria : Grado en Marketing, Grado en ADE, Grado en Datos y Analítica de Negocio y dobles titulaciones.

: Grado en Marketing, Grado en ADE, Grado en Datos y Analítica de Negocio y dobles titulaciones. Resolver dudas prácticas : admisión, precios, becas, ayudas, internacionalización y empleabilidad.

: admisión, precios, becas, ayudas, internacionalización y empleabilidad. Escuchar experiencias reales: estudiantes, alumni y responsables académicos compartirán su visión directa del centro.

Nuevas titulaciones universitarias para un Aragón que cambia

El encuentro llega, además, después de que ESIC Aragón haya reforzado su oferta universitaria con nuevos itinerarios para septiembre de 2026. Entre ellos figuran el Grado en Marketing, con nuevo plan de estudios; el Grado en ADE; y el Grado en Datos y Analítica de Negocio, además de las dobles titulaciones ADE y Marketing y Marketing y Datos.

En palabras de Antonio Sangó, director de ESIC Aragón, estos grados llegan como "respuesta a la demanda de talento cualificado que requieren tanto la empresa tradicional como los nuevos sectores ligados a la transformación digital”.

Guillermo Pascual, director del Grado Datos y Analítica de Negocio apunta que se trata de “un plan de estudios que se sustenta sobre un trípode fundamental: rigor técnico, visión estratégica de negocio y humanismo digital”, donde no buscan que el alumno “solo domine el algoritmo, sino que entienda el porqué estratégico que hay detrás de cada métrica”.

Detalla que integran el Big Data y la IA “de forma transversal”, asegurando que el estudiante sepa “orquestar modelos que resuelvan problemas de optimización, predicción de demanda o personalización de cliente”. Es una formación “diseñada para transformar organizaciones, no simplemente para elaborar informes”.

Una vez más, ESIC ha dado un paso al frente para adaptar la formación al perfil de profesional que empieza a definirse en Aragón: alguien capaz de moverse entre el análisis, la gestión, la tecnología y el mercado.

Marketing, ADE y Datos y Analítica de Negocio, ESIC Aragón explica su oferta universitaria en Zaragoza en una jornada el 14 de mayo / Esic Aragón

La oferta de ESIC en Zaragoza

Junto a esas nuevas propuestas, ESIC tiene una oferta en Zaragoza de doble titulación, pudiendo los estudiantes elegir entre:

Doble grado en Marketing + Datos y Analítica de Negocios : ofrece una formación integral que combina las habilidades de un experto en el tratamiento de datos y la toma de decisiones relevantes que tendría un experto en marketing .

: ofrece una formación integral que combina y la toma de decisiones relevantes que tendría . Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing: desarrolla habilidades de liderazgo empresarial, estrategia empresarial, gestión de personas, finanzas y economía, junto con las últimas tendencias y técnicas de marketing.

Este abanico refuerza una idea y es que Zaragoza ya no solo compite por atraer estudiantes, sino también por ofrecer formación conectada con sectores donde se cruzan empresa, innovación y tecnología. Y ahí ESIC intenta ocupar un espacio muy definido.

Un modelo educativo inspirado en la vida real

Uno de los puntos que más peso ganará en la jornada será, previsiblemente, la explicación de su metodología. ESIC define su modelo como Transformative Learning, basado en el Student Centered Learning. En la práctica, esto significa que el alumno no se limita a recibir contenidos, sino que participa en un ciclo continuo de conocimiento, retos, acción, evaluación y aprendizaje, con un papel activo y con feedback constante del profesorado.

Los estudiantes “aprenden haciendo”, es decir, toman decisiones, se enfrentan a casos y desarrollan criterio antes de dar el salto al mundo laboral. Ese enfoque resulta especialmente atractivo en titulaciones ligadas al negocio y al marketing, donde la teoría importa, sí, pero cobra sentido cuando se aplica a problemas reales, dinámicas de empresa y entornos cambiantes.

Cuadro de docentes durante la inauguración del curso 25/26. / Esic Aragón

Más allá del aula

La internacionalización es otro de los pilares de ESIC Aragón. Más allá de los programas Erasmus, la escuela impulsa otras oportunidades de intercambio y experiencia internacional, como MUNDE, TERRA y otros programas que permiten a los estudiantes ampliar su visión global, convivir con otras culturas académicas y desarrollar competencias muy valoradas por las empresas en entornos cada vez más internacionales.

El programa internacional de Esic cuenta con más de 175 acuerdos en 50 países diferentes.

Asimismo, ESIC Aragón enriquece la experiencia formativa con una extensa variedad de actividades prácticas. Los estudiantes participan en visitas a empresas líderes, talleres interactivos, charlas inspiradoras con emprendedores de éxito y sesiones con directivos de referencia, que aportan visión estratégica y casos reales del día a día empresarial. Estas iniciativas convierten el aula en un espacio vivo de networking y aprendizaje experiencial, preparando a los egresados no solo con conocimientos teóricos, sino con contactos y habilidades listas para el mercado laboral.

Ventajas de una formación en Esic Aragón Alta empleabilidad : ESIC sitúa la empleabilidad media de sus titulados en el 94,3%, con un 92,6% en grados; además, la institución destaca un 95% de tasa de empleo de su colectivo en otros materiales corporativos.

: ESIC sitúa la empleabilidad media de sus titulados en el 94,3%, con un 92,6% en grados; además, la institución destaca un 95% de tasa de empleo de su colectivo en otros materiales corporativos. Enfoque internacional : el Open Day incluye información sobre experiencias internacionales y la escuela subraya su entorno multicultural.

: el Open Day incluye información sobre experiencias internacionales y la escuela subraya su entorno multicultural. Aprendizaje práctico : su metodología se basa en retos, acción y feedback constante.

: su metodología se basa en retos, acción y feedback constante. Sintonía con el nuevo Aragón: la oferta mira a perfiles conectados con negocio, marketing, digitalización y analítica.

Open Day: una cita para decidir mejor

El próximo 14 de mayo, de 18.00 a 19.30, en ESIC Aragón (Vía Ibérica 28-34, Zaragoza), la institución celebrará ese nuevo Open Day dirigido a estudiantes y familias que quieren mirar más allá del título y entender cómo será realmente la experiencia universitaria.

Para quienes están en pleno momento de dudas, esta es una propuesta tiene sentido porque permite ver las instalaciones, escuchar a quienes ya han pasado por allí y conocer de cerca cómo se aprende puede marcar la diferencia entre elegir por intuición o decidir con más perspectiva. Y, en un contexto en el que Aragón se juega buena parte de su futuro en el talento que sea capaz de formar y retener, esa decisión pesa más que nunca.