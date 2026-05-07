El fenómeno "pet-parenting" se dispara en Aragón: “Las mascotas son un miembro más de la familia”

Los animales de compañía han dejado de ocupar un papel secundario en muchos hogares para convertirse en parte esencial de la familia. El reciente Barómetro de los Petparents y Pet-friendly en España, presentado en la pasada edición de la feria Iberzoo+Propet, pone nombre a esta transformación. Es el denominado fenómeno del “pet-parenting”; es decir, considerar a las mascotas como un miembro más de la familia. Una realidad que ya no es anecdótica. En España, el 49% de los hogares convive con al menos un animal de compañía, superando por primera vez a los hogares con hijos menores.

Detrás de esta tendencia hay mucho más que cariño hacia perros y gatos. Tener una mascota implica reorganizar rutinas, asumir responsabilidades diarias y afrontar un gasto económico constante que va desde la alimentación y los cuidados básicos hasta posibles imprevistos veterinarios. Pese a ello, cada vez más propietarios consideran que la compañía, el apoyo emocional y el vínculo que generan compensan con creces el esfuerzo.

Ejemplos de esta nueva era son Sara y Natalia, dos zaragozanas que no hacen planes sin sus animales: “Las mascotas son un miembro más de la familia”, coinciden.

Sara, propietaria de dos perros de nombres Oza y Bowie, considera que tener una mascota supone una responsabilidad importante y que no es una decisión que deba tomarse a la ligera. “Al final es un miembro más de la familia y, como tal, hay que cuidarlo”, explica.

La joven recuerda que convivir con un animal implica prever numerosos gastos, “no solo los relacionados con el veterinario o posibles urgencias”, sino también la alimentación, juguetes, viajes, guarderías o cualquier necesidad vinculada a su bienestar. Aun así, asegura que son gastos que se asumen “con gusto” y que el amor que recibe de sus animales es "inmensamente superior".

Sara, junto a sus perros Oza y Bowie. / El Periódico

Más allá del aspecto económico, destaca todo lo positivo que aporta compartir la vida con un animal de compañía. “Te hacen compañía, te ayudan a conocer gente, salir más a la naturaleza y dar paseos”, señala. Eso sí, insiste en que requieren tiempo, atención y compromiso constante. “No puedes olvidarte de ellos. Tienes que contar con ellos para las vacaciones o si trabajas muchas horas fuera de casa”, añade.

Pese al esfuerzo y las responsabilidades, Sara asegura que merece la pena: “Los beneficios son mucho mayores que el sacrificio que tengas que hacer por tenerlos”. También defiende la importancia de la tenencia responsable y anima a tener mascotas solo si se puede garantizar previamente que "van a recibir los cuidados y el tiempo que necesitan".

Todo corazón

Por su parte, Natalia, propietaria su perro Ron, asegura que los animales “se ganan nuestro corazón” y destaca el vínculo emocional que se crea con ellos. “Se comunican con todo el mundo, aportan apoyo emocional, compañía y siempre tienes a alguien de quien cuidar y con quien jugar”, explica.

Para ella, las mascotas son capaces de sacar emociones positivas en cualquier persona y terminan convirtiéndose en “un miembro más de la familia”. Aunque reconoce que el gasto económico puede ser considerable, apunta que los beneficios compensan con creces. “Los gastos son importantes, pero más importantes son los beneficios que aportan y aportan mucho a los propietarios”, afirma.

Natalia recuerda además que, además de los gastos habituales como vacunas, alimentación o análisis veterinarios, muchas veces aparecen imprevistos médicos. “Eso es lo realmente caro”, reconoce, insistiendo en que es un aspecto que cualquier propietario debe tener previsto desde el principio.