Fundación Eurocaja Rural celebra 'Digital Summit' donde ofrece estrategias de IA para hacer crecer los negocios

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (Indra), Fundación Orange, Puro Marketing y Eurocaja Rural, han celebrado esta mañana en Toledo una nueva edición del evento 'Digital Summit', bajo el título 'Medir o intuir: Datos decisiones para hacer crecer tu negocio'.

Durante la jornada, profesionales de gran relevancia a nivel nacional han expuesto el impacto real de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas y procesos de transformación digital de sus entidades y empresas.

El encuentro, dirigido por la periodista Mónica Valle, ha contado en el acto inaugural con la intervención del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y el director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo Flores.

El director general de Eurocaja Rural subrayó en su exposición que la revolución tecnológica no debe convertirse en un privilegio reservado a las grandes corporaciones o a un reducido grupo de agentes sociales, sino en una oportunidad real y útil para mejorar la gestión de las administraciones públicas y las pymes, fortalecer el tejido empresarial de los territorios, incrementar la competitividad y generar nuevas oportunidades allí donde más se necesitan. En este contexto, destacó que "ese necesario equilibrio entre tecnología y personas es, en esencia, el mismo que inspira el modelo de banca cercana y de economía social que defiende Eurocaja Rural y su Fundación", apostando por la transformación digital y el uso de la Inteligencia Artificial sin renunciar a aquello que verdaderamente define a la entidad: el factor humano.

Martín López apuntó que nunca se había tenido acceso a tanta información, macrodatos y herramientas tecnológicas que se tienen hoy en día, "pero el que el verdadero reto es saber cómo utilizar los datos que recogemos de forma eficaz". Bajo esta premisa afirmó que Eurocaja Rural ya integra la IA en algunos procesos clave de la Entidad como segmentación dinámica, diseño de productos, medición de satisfacción del servicio, experiencia del cliente, etc., mejorando así la eficiencia en diversos ámbitos de actividad.

Por su parte, el director de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, felicitó a Fundación y a Eurocaja Rural "por ser una organización financiera líder, cercana y pegada al territorio, que promueve este tipo de iniciativas", y aludió a la finalidad del Gobierno regional en sus procesos de análisis de datos para transformarlos en conocimientos. "Los modelos matemáticos que sustentan la IA llevan décadas con nosotros. Ahora no estamos viviendo una revolución tecnológica, sino social y económica. Nuestra función es saber medir e intuir datos y decisiones para hacer crecer nuestro negocio, que no es otro que acercar los servicios públicos a la ciudadanía, mejorando la interacción con el tejido empresarial de Castilla-La Mancha".

Por último, resaltó que "la diferencia entre las organizaciones no estriba tanto en generar o consumir más datos, sino en cómo generar valor para la ciudadanía a través de esos datos. Usamos la IA para ser capaces de analizar esos datos y también para pasar a la acción. El uso de la IA este 2026 supondrá una inversión de 30 a 40 millones de euros a nivel mundial; el 64% de las organizaciones públicas y privadas reconocen que incrementarán sustancialmente la inversión en IA y el 34% lo hará de forma muy significativa. Desde la JCCM hemos creado una oficina de digitalización de procesos, generando conocimiento experto para analizar cuál es nuestro modelo de procesos, cómo estamos atendiendo a ciudadanía y empresas. Aportarán valor a las organizaciones los expertos en IA y ciberseguridad, así como aquellas personas que tengan la suficiente intuición, inteligencia emocional y conocimiento para aplicar la IA a su negocio, a su mercado, a su compañía".

Desarrollo de las ponencias

Esta edición ha contado con un amplio programa donde expertos de primer nivel expusieron cómo la IA facilita la toma de decisiones estratégicas, el análisis de datos y la optimización de procesos, contribuyendo a mejorar la competitividad de empresas y entidades públicas. Las diversas ponencias se han desarrollado con un enfoque práctico y cercano, siendo muy inspiradoras a través de experiencias reales y casos de éxito.

La primera ponencia corrió a cargo de Macarena Estévez, de Cirentis, quien abordó el futuro que viene, un punto de no retorno y los ejes de la singularidad tecnológica: IA, biotecnología y virtualidad.

Posteriormente, Santiago Medina, de MasOrange explicó cómo los datos de red de los operadores de telecomunicaciones ofrecen información clave sobre comportamientos reales, subrayando cómo con un Aprendizaje Federado pueden mejorar la precisión de modelos de empresas e instituciones sin poner en riesgo la privacidad.

Ana Illana, de Jallyfish, abordó después la forma en que la AI está redefiniendo la visibilidad de marca más allá del SEO y el GEO tradicional, y desarrolló cómo medir y optimizar la presencia en el nuevo viaje de compra (descubrir, recomendar y comprar) usando datos de LLMs, creadores y retailers.

A continuación, Santiago Hernández, de Puro Marketing, entrevistó a Laura Martínez, de Google Cloud, quien expuso la manera en la que ayuda, como especialista de ventas de IA, a las empresas a capitalizar el potencial de la Inteligencia Artificial Generativa en sus procesos de transformación para generar impacto real a escala y convertir la innovación en una ventaja competitiva sostenible.

Seguidamente, Rafael Llanes, de Skyview Spain, acercó el estado real de la IA en las empresas, qué se pierden al dejar de utilizarla y cuáles son los mejores usos de esta herramienta, mientras que Jorge Martos, de Minsait (Indra), puso el foco en el lado ético y humano de la IA, hablando de la Inteligencia Artificial como "compañera que ayuda a las personas".

Por último, Fernando Berdugo, de Microsoft, repasó el pasado y el presente de Copilot y finalizó adelantando cómo será el futuro de este asistente virtual.

Acto de clausura

En el acto de clausura participó el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, quien destacó el carácter enriquecedor e inspirador del evento y recordó el propósito que guía esta iniciativa: "acercarles el potencial de esta tecnología, mostrarles sus avances más recientes y conocer cómo la IA ayuda a comprender el presente y anticipar el futuro en nuestra vida personal y laboral".

Asimismo, López Martín subrayó que las intervenciones y demostraciones compartidas durante la jornada confirman que la IA ya forma parte de la realidad cotidiana y que estamos ante una transformación de gran alcance. En este contexto, remarcó que "aprender a convivir con la IA será tan esencial como saber leer y escribir, lo que hace imprescindible reforzar el pensamiento crítico y la creatividad, así como comprender sus límites y riesgos, evitando emplearla como sustituta del criterio humano".

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Por último, reiteró que la IA es una herramienta poderosa, pero debe ser un medio al servicio de las personas, garantizando "que su desarrollo respete la dignidad humana, proteja la privacidad y promueva la equidad, evitando que se convierta en un instrumento de exclusión o control".