El hijo del investigador aragonés Carlos López Otín, uno de los españoles atrapados en el crucero del hantavirus: "Estamos bien, que es lo importante"

El hijo del investigador aragonés Carlos López Otín es uno de los españoles atrapados en el crucero con hantavirus que ha tenido que atracar en Canarias. "Estamos bien, que es lo importante". Con esas palabras, escritas en un mensaje de Whatsapp en declaraciones a La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, explica uno de los tres asturianos atrapados en el "Hondius", el buque afectado por el brote de hantavirus, cómo está siendo la espera hasta que el gobierno logre devolverles a Asturias.

El viajero es el fotógrafo Daniel López-Velasco, médico de formación, pero ornitólogo y organizador de viajes para la observación de aves de profesión. López-Velasco es hijo de los prestigiosos bioquímicos, el aragonés Carlos López Otín y su esposa Gloria Velasco Cotarelo. López-Velasco forma parte de una reconocida agencia que organiza expediciones ornitológicas por medio mundo. Por ejemplo, el castrillonense tiene en su agenda de viajes para 2026 Gabón y Chile.

El "Hondius" cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Canarias. Durante el trayecto se detectó un brote de hantaravirus, que según diversas fuentes ha llegado a contagiar a siete pasajeros: tres de ellos han muerto (dos a bordo y uno en Johannesburgo), uno está grave hospitalizado en la capital sudafricana y otros tres (dos con síntomas y uno contacto estrecho), iban a ser evacuados a Países Bajos.

La naviera, Oceanwide Expeditions, ha asegurado que no constan nuevos casos. El pasado 11 de abril, coincidiendo con la muerte del primer pasajero, se decidió que los turistas permaneciesen confinados en sus camarotes, a fin de evitar nuevos contagios. Así se encuentra el castrillonense y los otros dos asturianos que participaban en el viaje.

Actualmente, el barco se encuentra detenido frente a Cabo Verde. Allí está siendo examinado por personal del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para determinar qué pasajeros deben ser evacuados de urgencia a Cabo Verde. El resto seguirá en el barco rumbo a Canarias, donde calculan llegar en el plazo de 3 o 4 días.

Desde allí, los 14 españoles a bordo de la embarcación, una vez sean examinados, serán trasladados a Madrid, a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Gómez Ulla de Madrid, tal y como ha explicado este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, en una comparecencia junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,tras la reunión de seguimiento que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS al Gobierno para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, "en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario".

Mónica García ha explicado que en el Hospital Militar Gómez Ulla, los pacientes españoles serán atendidos con todos los protocolos necesarios. Ha aclarado, además, que el resto de tripulantes del barco de otras nacionalidades, serán repatriados desde Canarias a sus países de origen.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados o mal ventilados.

El hantavirus suele comenzar con síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, escalofríos y dolores musculares. Sin embargo, la enfermedad puede empeorar rápidamente y provocar tos seca, náuseas, vómitos, malestar general y dificultad para respirar.

En los casos graves, los pacientes pueden necesitar ingreso hospitalario, incluso en UCI, con oxígeno, ventilación mecánica u otros cuidados de soporte. No existen antivirales específicos contra el hantavirus, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y sostener la función respiratoria.

Noticias relacionadas

Una de las claves del brote es que el hantavirus no suele transmitirse de persona a persona. Aun así, las autoridades sanitarias recomiendan extremar la vigilancia, identificar el origen de la exposición y aplicar medidas de limpieza y desinfección en los lugares donde pueda haber restos de roedores.