PP y Vox rompen en Aragón con una tradición de 40 años y participarán en las sesiones de control a su propio Gobierno

Los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox intervendrán, por primera vez en más de 40 años de actividad en las Cortes de Aragón, en las sesiones de control al Gobierno de Aragón, a pesar de formar parte de ese mismo gobierno. Así se ha acordado en la reunión de la Junta de Portavoces de casi cuatro horas de duración celebrada este jueves, en la que los populares han defendido que el reglamento del Parlamento autonómico permite la participación de todos los grupos, pero la oposición ha denunciado su "rodillo" y su "voluntad de reducir el pluralismo político".

Según las fuentes parlamentarias consultadas, finalmente, tanto los grupos parlamentarios del PP como de Vox entran a formar parte del reparto de tiempos en los plenos de las Cortes de Aragón, tanto en la sesión de los jueves, destinada a las comparecencias, como a las de los viernes, habitualmente empleadas para la sesión de control al Ejecutivo.

Con este nuevo reparto planteado por PP y Vox, se aplica un criterio de "proporcionalidad" para el reparto de los tiempos y de las intervenciones que acaba suponiendo que los grupos que sostienen al gobierno acabarán teniendo más tiempo de intervención que los cuatro grupos de la oposición.

Los portavoces de Vox, Santiago Morón, y PP, Ana Marín, en la Junta de Portavoces. / CORTES DE ARAGÓN

Fuentes del PP explican que, con este cambio, "no se pretende ejercer un control al Gobierno ni mermar la labor de la oposición, sino hacer una labor de impulso a la acción de Gobierno". Además, recuerdan que esta metodología ya se aplica en parlamentos como el de Cataluña o Andalucía, donde el reparto para la presentación de proposiciones es proporcional al resultado en las urnas. E insisten: el reglameno de las Cortes "no prohíbe" que los grupos que sustentan al Gobierno puedan también participar con la solicitud de comparecencias, preguntas e interpelaciones de los consejeros.

De hecho, hacen referencia al artículo 115 del reglamento que habla de la inclusión de iniciativas en los plenos y se establece que atenderá "a los criterios del número de diputados que conformen cada grupo parlamentario, a la voluntad de los mismos y, subsidiariamente, al criterio de prioridad en la presentación".

Los portavoces de la oposición, Alegría, Pueyo, Guitarte y Abengochea, en la reunión de este jueves. / CORTES DE ARAGÓN

La oposición denuncia el "mayor ataque al parlamentarismo"

Desde los grupos de la oposición ven las cosas de otra manera. Desde el PSOE a IU, pasando por CHA y Teruel Existe han denunciado el "rodillo" aplicado por el PP y Vox, que tienen entre los dos 40 diputados de los 67 que conforman las Cortes. Con el nuevo reparto de los tiempos, los cuatro grupos de la oposición verán reducida su capacidad de intervención en las sesiones plenarias y también se limitará el tiempo que los consejeros pueden dedicar a respuestas en las sesiones de control.

Desde el PSOE han criticado que "por primera vez en la historia, dos grupos que sostienen al Gobierno han cambiado las reglas de control al Gobierno de forma totalmente unilateral". Fuentes del partido en la Cámara aragonesa han criticado que "un espacio que hasta ahora era ejemplo de confrontación de ideas y de debate, de diálogo con la oposición, ahora pase a ser todo lo contrario".

También lo ha denunciado con dureza el portavoz de CHA, Jorge Pueyo. "Es el mayor ataque al parlamentarismo aragonés de toda la democracia", ha criticado. "PP y Vox han conseguido que la oposición tenga menos tiempo para controlar al Gobierno que los partidos que sustentan al propio Gobierno: es un rodillo totalmente antidemocrático", ha expresado Pueyo. Además, ha considerado que, con esta medida, queda mermada la capacidad de que "todas las voces de los aragoneses lleguen a las Cortes".

En esta línea se ha manifestado también en declaraciones a este diario el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte. "Se rompe una costumbre histórica, una tradición de más de cuatro décadas en este Parlamento para concentrar la labor de control en los partidos que sustentan al Gobierno", ha denunciado Guitarte, que ha considerado que la medida persigue "apagar las voces críticas" en todos los ámbitos.

También Marta Abengochea, portavoz de IU en el Parlamento, ha lamentado la "aplicación, de nuevo, del rodillo para atacar el pluralismo político". Abengochea ha considerado que "el hecho de que los consejeros solo vayan a estar una hora en la sesión de control al Gobierno es un intento de limitar la capacidad de control de la oposición y de proteger al propio Gobierno".

Las nuevas reglas acordadas en la Junta de Portavoces empezarán a aplicarse ya desde el primer pleno de la legislatura, que se celebrará el próximo jueves, 14 de mayo, con la comparecencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, para explicar la concertación del Bachillerato en Aragón