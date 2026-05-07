La presunta corrupción de Forestalia llega al Congreso de la mano de CHA: "Queremos saber si a Eugenio Domínguez se le contrató para seguir tramitando los expedientes de Forestalia"

Chunta Aragonesista llevará la presunta corrupción del caso Forestalia hasta el Congreso de los Diputados. Lo harán a través de una batería de preguntas registradas para su respuesta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, y vinculadas a la contrtación del exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez, investigado por la Guardia Civil por la presunta tramitación irregular de los expedientes del gigante de las renovables aragonés, Forestalia.

Según han trasladado desde el partido aragonesista a través de un comunicado, CHA quiere que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "esclarezca las razones por las que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez, investigado por la presunta tramitación irregular de los expedientes de Forestalia, fue contratado como asesor por el secretario de Estado de Medio Ambiente tras su jubilación".

Para ello, se ha registrado una pregunta en el Congreso y se ha solicitado por vía reglamentaria el contrato de Domínguez como asesor. El presidente de CHA, Jorge Pueyo ha expresado que quieren saber "si a Eugenio Domínguez se le contrató para seguir tramitando los expedientes de Forestalia con alfombra roja, tal como sospecha la Guardia Civil". "Queremos saber si la (ex)ministra Teresa Ribera y el secretario de Estado Hugo Morán conocían las advertencias que el personal de la subdirección general estaba haciendo sobre las irregularidades de Domínguez, porque la directora general de Evaluación Ambiental sí las conocía", ha reprochado.

Villagrasa, Pueyo y Pina, en la reunión de la dirección de CHA, este miércoles. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además, el presidente de CHA también se pregunta "por qué el personal funcionario de la Subdirección General de Evaluación Ambiental no volvió a asumir la tramitación de proyectos de Forestalia tras la jubilación de Domínguez". "¿Es porque se continuaba ocupando de ellas desde el puesto de asesor? Queremos saber qué expedientes tramitó Eugenio Domínguez mientras ejercía de asesor y si el secretario de Estado supervisó ese trabajo. La sociedad merece saber todo lo que ocurrió dentro del ministerio con el caso Forestalia", ha remarcado Pueyo.

La investigación de la UCOMA

Según los informes de la UCOMA de la Guardia Civil, del que se han hecho eco los medios de comunicación, el entonces subdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, orquestó un 'circuito paralelo' de evaluación ambiental ajeno a los cauces reglamentarios para tramitar los expedientes de Forestalia, asegurándose un control directo de los mismos y excluyendo la participación del personal funcionario de la Subdirección General, lo que permitió todas las irregularidades posteriores.

La elusión de los controles tenía como finalidad resolver los expedientes de Forestalia con Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) positivas a cambio de contraprestaciones presuntamente ilícitas. Este proceder, absolutamente irregular, fue motivo de escándalo entre el personal funcionario dependiente del subdirector, según consta en la instrucción. Algunos de sus subordinados abandonaron directamente la Subdirección General. Cinco de ellos afirman que su superior directo, la directora Marta Gómez Palenque, tenía conocimiento de la tramitación irregular de los proyectos de Forestalia por parte del subdirector e, incluso, tuvo constancia documental de lo que sucedía, pero no hizo nada al respecto.

Jorge Pueyo, en la sede de CHA. / CHA

Según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno, Eugenio Domínguez fue designado al día siguiente de su jubilación, el 11 de junio, asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, labor que desempeñó hasta el 24 de enero de 2024.

Desde CHA consideran que este periodo de más de medio año en el que Eugenio Domínguez ejerció de asesor de Hugo Morán "resulta especialmente inquietante, pues la Guardia Civil está convencida de que la designación se efectuó para que Domínguez siguiera tramitando los expedientes de Forestalia desde su nuevo puesto de asesor". Es una sospecha que fue manifestada por el personal funcionario al que se le tomó declaración, recuerdan.

Por todo lo anterior, Chunta Aragonesista ha registrado en el Congreso seis preguntas. Por un lado, preguntan "por qué motivo se nombró a Eugenio Domínguez asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente después de su jubilación" y si fue "para continuar con la tramitación de los expedientes de Forestalia, tal como sospecha la Guardia Civil". Por otro lado, cuestionan si "las advertencias del personal de la Subdirección General de Evaluación Ambiental sobre las prácticas irregulares de Eugenio Domínguez respecto de los expedientes de Forestalia eran conocidas por el secretario de Estado, Hugo Morán y por la ministra, Teresa Ribera".

Además, cuestionan por qué "tras la jubilación de Eugenio Domínguez el personal funcionario de la Subdirección General de Evaluación Ambiental no volvió a asumir las tramitaciones de proyectos de Forestalia" y "qué expedientes en concreto asumió Eugenio Domínguez mientras ejerció la labor de asesoría del secretario de Estado Hugo Morán".

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También solicitan información sobre si el secretario de Estado, Hugo Morán, "supervisó el trabajo realizado por Eugenio Domínguez bajo su autoridad" y cuáles fueron los proyectos de Forestalia "que fueron tramitados por la Subdirección General de Evaluación Ambiental después de que expirara el contrato de asesor de Eugenio Domínguez".