Stock Car 2026 abre sus puertas en Zaragoza con más de 2.100 vehículos de ocasión y km 0

Feria de Zaragoza ha inaugurado hoy STOCK CAR 2026, el 17.º Salón de Vehículos de Ocasión y Km 0. Durante cuatro jornadas (del 7 al 10 de mayo), el recinto ferial se convierte en el escaparate ideal para quienes desean renovar su vehículo con las mejores garantías y condiciones de financiación.

El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya junto Carmen Herrarte, directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón.

Durante la atención a medios, Villarroya ha destacado el crecimiento de esta edición, subrayando que: “se registra un avance significativo en volumen, superficie, número de expositores y vehículos presentados”. Asimismo, ha incidido en la variedad de la oferta presente este año, con turismos, vehículos híbridos, eléctricos e industriales. “Es una muy buena oportunidad de tener aquí una exposición tan grande”.

Tras el acto, ambas autoridades han realizado un recorrido inaugural por los pabellones para conocer de primera mano la oferta expositiva.

Una oferta con más de 2.100 vehículos en 33.200 m²

En su decimoséptima edición, STOCK CAR amplía su oferta con 2.140 vehículos distribuidos en una superficie de 33.270 m², repartida entre los Pabellones 5, 6 y 8 del recinto ferial.

Los 37 expositores, todos ellos procedentes de la provincia de Zaragoza, participan con más de 50 marcas. La oferta abarca vehículos seminuevos, de kilómetro cero y de ocasión, con modelos que van desde furgonetas, turismos hasta vehículos industriales con distintas carrocerías y tecnologías. Además, uno de los valores diferenciales del certamen es el asesoramiento profesional que los visitantes pueden recibir en los stands, lo que facilita una compra más informada y, por ende, segura.

Ciclo de charlas en colaboración con ATARVEZ

Por segunda vez en la historia del salón, STOCK CAR acogerá un ciclo de ponencias sobre el sector automovilístico en colaboración con la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (ATARVEZ). Las charlas se celebrarán durante el fin de semana en el Pabellón 5 y abordarán las últimas tendencias en movilidad, vehículo eléctrico, mantenimiento y tecnología.

El programa de actividades arranca hoy mismo con una triple cita. A las 17:15 horas, la Fundación Hidrógeno abrirá el ciclo con la ponencia “Hidrógeno en movimiento: el nuevo impulso para la movilidad del futuro”.

Le seguirá, a las 17:30 horas, la sesión “No te quedes sin puntos”, impartida por la Fundación Educatrafic sobre los nuevos cursos de conducción segura de la DGT para la recuperación de puntos.

Cerrará la jornada inaugural, a las 18:45 horas, la charla “El DNI del neumático”, a cargo de Neumáticos Clavijo & ATARVEZ.

La agenda continuará mañana, viernes 8 de mayo, con otras dos nuevas charlas. Por un lado, a las 17:30 horas, se analizará la “Revolución china: tecnología y electrificación al volante” de la mano de SZ Motor, mientras que a las 18:30 horas se repetirá la sesión informativa sobre “El DNI del neumático”, de nuevo, organizada por Neumáticos Clavijo & ATARVEZ.

Acceso gratuito y servicio de autobús lanzadera

Con el objetivo de facilitar al máximo la asistencia del público, la entrada y parking al recinto son completamente gratuitos durante los cuatro días del certamen. Asimismo, se ha puesto en marcha un servicio gratuito de autobuses lanzadera que conecta el centro de Zaragoza —desde el Paseo María Agustín, 2-4 (Edificio Ebrosa)— con Feria de Zaragoza, con salidas a las 11:00 y 16:30 horas, y regresos desde el recinto a las 15:15 y 20:00 horas.

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El horario de visita es ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas los cuatro días, lo que permite a los visitantes recorrer la feria a su ritmo. STOCK CAR 2026 permanecerá abierto hasta el domingo 10 de mayo y reafirma así su posición como referente del sector de la automoción en Aragón, poniendo en contacto a compradores con la más amplia oferta de vehículos de ocasión y Km 0 de la región.