Teruel Existe pide a Amazon compromiso con Aragón: "Los centros de datos pueden ser una oportunidad o un problema"

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley sobre la compensación al territorio por el impacto de los centros de datos que Amazon Web Services (AWS) va a construir en las diferentes comarcas aragonesas, para su debate y votación en el pleno. "Pedimos a Amazon un compromiso real con el territorio aragonés", ha dicho Guitarte.

“Entendemos que los centros de datos pueden ser una oportunidad o un problema, y que hay que estudiarlos uno a uno. Son grandes consumidores de recursos, por eso hay que exigirles un compromiso con el desarrollo del territorio en el que se asienten, alineado con las políticas autonómicas de vertebración y cohesión territorial", ha reclamado Guitarte.

Así, en su proposición plantean que el Gobierno de Aragón reclame a AWS, antes de su instalación en el polígono de La Puebla de Híjar, "ubicar la fábrica de servidores anunciada por AWS en la zona de Andorra como contribución de la política autonómica a la compensación por la fallida transición justa tras el cierre de la central térmica".

Por otro lado, plantean impulsar que la elevación de aguas del Ebro solicitada por AWS "cubra las necesidades de otras industrias a ubicar en el polígono supracomarcal de la Puebla de Híjar así como para el regadío en la margen derecha".

Además, reclaman impulsar la "transferencia de conocimiento y la creación de un ecosistema tecnológico en Technopark junto con las compañías del sector y modalidades de colaboración público-privada". Y aprovechar la oportunidad que suponen estas inversiones para mejorar la competitividad del territorio con la construcción de infraestructuras estratégicas como la A-68 o la creación de una plataforma ferroviaria en el Polígono de La Puebla de Híjar, tal como estaba planificado.

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Por último, Guitarte ha reclamado "transparencia" sobre las negociaciones entre Gobierno de Aragón y Amazon. "¿Dónde podemos acceder los ciudadanos al contenido de esos acuerdos? ¿Dónde está a qué se compromete cada parte? Todo eso ha de ser público, por acceso de los ciudadanos a la información pública, y luego por la propia competencia de otras compañías", ha concluido Guitarte.