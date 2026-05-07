A la venta las entradas para la 2ª edición del Babeando Ternasco de Tarazona

El evento 'Babeando Ternasco' vuelve con más fuerza al Palacio de Eguarás de Tarazona. Tras una primera edición en 2025 que ya colgó el cartel de “no hay billetes” en preventa, este año se ha apostado desde la organización por dar un paso más en la propuesta que podrán disfrutar los 350 que consigan entrada.

El sábado 6 de junio es el día elegido para celebrar este maridaje gastronómico-musical del chef Gabriel Morales (Babeando Fuerte) con la IGP Ternasco de Aragón, en compañía de cervezas Ambar, vinos DOP Campo de Borja, la DOP Aceite Sierra del Moncayo y varios artistas locales.

El maridaje de Babeando Ternasco de 2025. / IGP Ternasco de Aragón

Los asistentes saborearán un completo menú, cocinado en directo por Gabriel y su equipo, compuesto por cuatro elaboraciones con el cordero aragonés como protagonista: pimiento relleno de cordero IGP Ternasco de Aragón con española de moscatel; taco de carrillón de cordero IGP Ternasco de Aragón, cebolla morada, tomate especiado, guacamole y salsa teriyaki; arroz montanés de cordero IGP Ternasco de Aragón, setas y queso curado Granja Perales; y paquito de cordero IGP Ternasco de Aragón, cremoso de patata, miel, romero y tofe de naranja.

Cuatro originales propuestas gastronómicas que podrán maridarse libremente con cerveza Ambar y los vinos Peñazuela Garnacha Blanca (Bodegas Ainzón), Garnacha Centenaria (Bodegas Aragonesas) y Cabriola (Bodegas Borsao).

Croqueta Peñazuela de 2025. / IGP Ternasco de Aragón

Desde las 19.30 horas amenizarán el evento el pintor Albert Sesma con su Wine Paint Show, tres excepcionales músicos locales reunidos para ofrecer un espectáculo único de jazz en vivo, y el dj Guille Sánchez como colofón.

El precio de venta anticipada es 25 euros, y puede adquirirse la entrada desde ya en Rótulos Turiaso (Avenida de Navarra, 5, Tarazona), o a través del teléfono 658 119 713 y del perfil @babeandofuerte_ (Instagram).

Otra de las novedades de esta edición es el sorteo de regalos entre los asistentes. Los aportados por los colaboradores: botellas especiales DOP Campo de Borja, entradas a las bodegas, lotes de productos y otros.

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El evento 'Babeando Ternasco' está promovido por el chef Gabriel Morales con su exitosa foodtruck turiasonense Babeando Fuerte. También colaboran la DOP Aceite Sierra del Moncayo, cervezas Ambar y el Ayuntamiento de Tarazona y la Diputación de Zaragoza.