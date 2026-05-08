De Alemania a Zaragoza: el español elegido para dirigir la fábrica de obleas de diamante sintético

La futura fábrica de Diamond Foundry en Zaragoza ya tiene capitán. La multinacional estadounidense ha confiado la dirección de su ambicioso proyecto industrial en Aragón a Ángel Moreno, un físico español con más de un cuarto de siglo de experiencia en la industria internacional de los semiconductores y una larga trayectoria en Infineon Technologies, uno de los grandes fabricantes europeos de chips.

Su fichaje no es un movimiento menor. Refuerza la idea de que la inversión de alrededor de 1.000 millones de euros que Diamond Foundry prepara en Zaragoza ha dejado atrás la fase meramente administrativa para entrar de lleno en el despliegue industrial y operativo. El proyecto, avanzado en exclusiva por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el paado 1 de febreo, prevé generar entre 200 y 300 empleos de alta cualificación.

Un proyecto industrial "emocionante"

Moreno se incorporó a la compañía el pasado mes de abril como director general de la planta zaragozana y él mismo quiso anunciarlo públicamente a través de LinkedIn con un mensaje que refleja tanto la dimensión tecnológica como estratégica del proyecto.

"Diamond Foundry está construyendo algo realmente único aquí en España", escribió. «La planta de Zaragoza desempeña un papel fundamental en esta visión (…) completando así una cadena de valor completa para semiconductores avanzados aquí mismo en suelo español", destallaba.

En esa publicación, Moreno defendía además el papel que puede jugar Zaragoza dentro de la nueva carrera tecnológica global. "Esto no es solo un proyecto industrial emocionante. Es una declaración sobre el papel de España y Europa en el ecosistema global de chips", afirmaba el directivo, convencido de que la capital aragonesa puede convertirse en "un nodo estratégico para la tecnología avanzada".

Un veterano del semiconductor

La trayectoria de Ángel Moreno ayuda a entender el perfil de directivo que Diamond Foundry ha querido incorporar para pilotar su implantación en Aragón. Licenciado en Física del Estado Sólido por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por The Open University, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Infineon, donde ocupó puestos de creciente responsabilidad en Alemania y Austria.

Su experiencia abarca áreas críticas de la fabricación de semiconductores, como desarrollo de procesos, testeo de obleas, estabilidad industrial, mejora de rendimiento y escalado productivo. En su última etapa ejerció como director sénior de Yield & Process Stability en Villach (Austria), uno de los grandes polos europeos de microelectrónica.

Antes había trabajado durante años en Dresde, uno de los principales clústeres del semiconductor en Europa, donde fue responsable de desarrollo de procesos y director de operaciones vinculadas al testeo de obleas. Su perfil encaja con el tipo de industria que Diamond Foundry quiere desplegar en Zaragoza: fabricación avanzada, automatización, control de calidad extremo y operaciones industriales de alta complejidad.

El salto a Alemania que cambió su carrera

Hace apenas tres años, Moreno participó en una jornada celebrada en la Universidad Complutense de Madrid sobre becas y oportunidades laborales en Alemania. Allí relató cómo, tras terminar la carrera de Física y sentirse poco motivado por las perspectivas laborales que encontraba entonces en España, decidió aceptar una oferta de trabajo en Alemania para incorporarse precisamente a Infineon en Dresde.

Aquella decisión, según explicó durante aquella intervención, acabó marcando toda su trayectoria profesional. "Desde entonces no he regresado", contó ante los estudiantes, a quienes explicó también cómo se fabrican las obleas de silicio utilizadas posteriormente en tecnología móvil y dispositivos electrónicos.

Ahora, más de dos décadas después de aquel salto profesional, Moreno regresa a España para liderar uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos que ha aterrizado en Aragón en los últimos años.

La pieza clave del proyecto aragonés

La planta de Zaragoza será una instalación complementaria de la gran fábrica que Diamond Foundry desarrolla en Trujillo (Cáceres), donde ya tiene en operación una planta. Allí se producen los lingotes de diamante monocristalino sintético, mientras que en Empresarium se llevará a cabo la fase más avanzada del proceso: el corte de precisión de esos lingotes en obleas ultrafinas, su acabado superficial y el empaquetado en salas limpias.

Estas obleas están destinadas a semiconductores de alto rendimiento para aplicaciones como inteligencia artificial, automoción eléctrica, electrónica de potencia y centros de datos. El diamante sintético permite disipar el calor de forma mucho más eficiente que el silicio convencional, una de las grandes limitaciones actuales de la industria del chip.

La compañía ya ha ejecutado la compra de las instalaciones que dejó construidas Becton Dickinson en el polígono Empresarium y avanza además en la contratación de ingenieros, técnicos y especialistas para poner en marcha la futura planta. El desembarco de Ángel Moreno simboliza que empieza a construirse desde Zaragoza una nueva pieza de la industria europea del semiconductor.