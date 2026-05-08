Amazon construirá tres tanques de tormentas en sus nuevos centro de datos en Aragón

Amazon Web Services construirá hasta tres tanques para tormentas en las instalaciones de los distintos centros de datos que promueve en Villanueva de Gállego y Huesca, dentro de su proyecto de expansión de sus campus en Aragón. Así se desprende de la documentación publicada este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) tras la aprobación del pasado lunes, en Consejo de Gobierno, del Plan de Interés General de Aragón de forma parcial para la Ampliación Región AWS Aragón promovido por la multinacional tecnológica que va a invertir más de 30.000 millones de euros en el global de sus inversiones en la comunidad autónoma.

La aprobación parcial recoge los proyectos de edificación y de urbanización interior en la fase 1 y los proyectos de subestaciones eléctricas para los centros de datos de Villanueva de Gállego y de Huesca, pero no plantea avances sobre los centros de datos previstos en El Burgo de Ebro, pendientes todavía de la autorización ambiental.

El PIGA define las características básicas de los edificios que se construirán en esta nueva fase y recoge también el horizonte temporal en el que la empresa deberá ejecutar estas obras. Tal y como avanzó el consejero de Fomento, Vivienda y Logística, Octavio López, AWS dispondrá de un tiempo máximo de cuatro años para ejecutar esta parte del proyecto.

El consumo de recursos

Respecto al consumo de recursos previsto para la ampliación de estos centros de datos, el PIGA recoge que la Confederación Hidrográfica del Ebro informó que "existía disponibilidad de recursos en origen para abastecer las actuaciones incluidas en el PIGA".

Entre las recomendaciones del organismo de cuenca, se incluye el diseño de "tanques de tormentas, pozos o suministro de agua para el uso industrial". Así, se establece que el tanque de tormentas "para el almacenamiento y laminación del vertido de las aguas pluviales tenga una capacidad mínima de 3.204 m³", es decir, prácticamente el equivalente a una piscina olímpica.

En relación con los centros de datos de Huesca, el proyecto plantea la ejecución de dos balsas de agua destinadas al "almacenamiento de agua reciclada de proceso y de escorrentías superficiales, que se utilizarán para la refrigeración del centro de datos durante los meses de verano".

Según se indica, bajo dichas balsas "se construirán dos tanques de tormentas y, sobre su superficie, se instalará —de forma innovadora— una planta fotovoltaica, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE)".

La inversión en las subestaciones eléctricas

La documentación aportada por Amazon Web Services también especifica la inversión de la compañía en la construcción de dos subestaciones eléctricas propias, una para las instalaciones previstas en Villanueva de Gállego, y la otra en Huesca.

Por un lado, según recoge el proyecto, la subestación denominada VDG1HV en el término municipal de Villanueva de Gállego implicará un presupuesto total de ejecución de 17.403.013,85 euros. En el caso de la subestación WQA1HV”, el presupuesto total de ejecución material asciende a 22.094.974,35 €. Es decir, unos 40 millones de euros de inversión total.

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Por último, la documentación reconoce que todavía no se han dado estos pasos adelante para la primera fase de construcción en otros dos proyectos presentados por la multinacional tecnológica, el de El Burgo de Ebro, pendiente de las autorizaciones ambientales, y el del polígono Empresarium, del que no se llegó a presentar a aprobación definitiva en esta fase.