Aragón ni reconoce ni abona las prestaciones vinculadas a los enfermos de ELA en estado avanzado
La Confederación Nacional de Entidades de ELA critica la disparidad en la aplicación de ayudas, señalando que el acceso a cuidados esenciales se ve condicionado por la comunidad autónoma.
La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) denuncia que la aplicación de las ayudas vinculadas al grado 3+ de la Ley ELA sigue avanzando a distintas velocidades según la comunidad autónoma y advierte de que el acceso a apoyos esenciales "no puede depender del código postal". Aragón ni siquiera ha desarrollado todavía este reconocimiento.
ConELA ha criticado este viernes en un comunicado que año y medio después de la aprobación definitiva de la Ley ELA en el Senado, "las diferencias territoriales siguen marcando el acceso efectivo a cuidados y ayudas para las personas con ELA en situación avanzada", porque algunas comunidades autónomas ya han comenzado a abonar prestaciones mientras otras todavía ni siquiera han desarrollado el reconocimiento de ese grado.
Según los datos recopilados por ConELA, La Rioja, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y la Diputación Foral de Bizkaia ya están pagando ayudas a personas con ELA en situación avanzada, mientras Asturias, Navarra, Andalucía y Aragón ni siquiera han desarrollado todavía este reconocimiento.
Entre unas y otras, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid y la Diputación Foral de Gipuzkoa ya reconocen el grado 3+ y han desarrollado procedimientos administrativos, aunque las ayudas todavía no estarían llegando a las personas afectadas; y Canarias, Baleares, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y la Diputación Foral de Álava reconocen el grado 3+, pero aún no cuentan con un sistema de ayudas diseñado.
Especialmente preocupante considera además que en la práctica totalidad de comunidades autónomas las ayudas estén sujetas a copago y se compensen con el complemento de gran invalidez.
La asistencia sanitaria "no tiene copago" y la renta de las personas "no debería condicionar el acceso a apoyos esenciales" cuando se trata de una atención que en la práctica es "una cuestión de vida o muerte”, ha subrayado.
Para ConELA, esta situación "evidencia una desigualdad incompatible con el espíritu y la finalidad de la ley", nacida precisamente, recuerda, para garantizar derechos, cuidados y dignidad a tiempo a las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad.
Por todo ello, ConELA solicitará al Ministerio de Derechos Sociales un mapa público y actualizado sobre la aplicación del grado 3+, reclamará reuniones urgentes con las comunidades más retrasadas y hará seguimiento específico de aquellas que todavía no realizan pagos.
La entidad también exigirá revisar el sistema de copago, ampliar las coberturas para garantizar cuidados profesionales las 24 horas y desarrollar plenamente la disposición adicional cuarta de la Ley ELA, adaptando la asistencia personal y la ayuda a domicilio a las necesidades reales de las personas afectadas.
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