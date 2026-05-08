Azcón celebra el nuevo Opel eléctrico que Stellantis y Leapmotor fabricarán en Figueruelas: "La planta va a estar en las mejores cifras de su historia"

La confirmación de la llegada a partir de 2028 de un nuevo modelo de Opel, 100% eléctrico, con la tecnología de la china Leapmotor en la planta automovilística de Stellantis Figueruelas ha servido para dar un paso más en la consolidación de la localidad zaragozana como epicentro del ecosistema de esta industria. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado el anuncio como una "magnífica noticia" en un momento en el que el sector está "en crisis en Europa". "En la comunidad atraviesa uno de los mejores momentos de su historia", ha contrapuesto.

El dirigente popular ha reivindicado que este anuncio, sumado a los SUV eléctricos que Leapmotor va a comenzar a fabricar en Figueruelas, van a llevar a la planta a las "mejores cifras de producción de su historia". En estos momentos, ha recordado, el récord está en 2002, cuando se produjeron 450.000 vehículos. Una cifra que "incluso se puede mejorar en los próximos años" y que supuso en su día la creación de "más de 4.000 puestos de trabajo".

Una circunstancia a la que se va a unir en los próximos años, como ha recalcado Azcón, la gigafactoría de baterías contigua, desarrollada en ese caso por la joint venture CSE, un mix entre Stellantis y el gigante chino CATL. "El sector de la automoción se dirige hacia un momento en el que Aragón, en una época de turbulencias, va a poder sacar pecho", ha suscrito el presidente.

Azcón ha destacado especialmente la "paz social" que se respira en la comunidad, que propicia que esté viviendo un "momento económico sin precedentes". En el campo del automóvil, el ecosistema total supone unos 35.000 puestos de trabajo directos y más de 200 empresas ubicadas en la comunidad, "datos que se van a mejorar y nos dan tranquilidad en el medio plazo". Además, ha reseñado el hecho de que estos coches van a ser "made in Europa", con un 70% de las piezas fabricadas en el continente.

Diamond Foundry

Y no solo eso. El presidente también ha hecho referencia a la compra definitiva de la fallida planta de Becton Dickinson por parte de la multinacional Diamond Foundry, adelantada este viernes por este periódico. Azcón ha comparado el ecosistema que creó la GM en los 80 y ha defendido que esta compañía norteamericana, de la industria de los chips, es un reflejo "del ecosistema que se verá en las infraestructuras relacionadas con los centros de datos".

Noticias relacionadas

Del mismo modo, el dirigente aragonés ha subrayado que Diamond Foundry "ya está contratando nuevos perfiles, con salarios con altísimas retribuciones, lo que ratifica y consolida esa idea de que Aragón es un hub tecnológico del sur de Europa". "Desde otras partes de España y Europa nos miran con envidia sana", ha concluido.