Las entidades en defensa de la escuela pública llevan al TSJA la concertación del Bachillerato y piden su suspensión temporal

Así lo anunciaron y así lo han hecho. Las entidades en defensa de la escuela pública en Aragón han presentado este viernes, día 8 de mayo, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la orden de Educación que permite la concertación del Bachillerato en la comunidad. Este se ha realizado con solicitud de una medida cautelar con suspensión ejecutiva de la orden ECD/515/2026 por "perjuicios de muy difícil reparación".

En concreto, el recurso ha sido interpuesto por las federaciones Fapar, FABZ y Fadea, los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, y las fuerzas políticas PSOE, CHA, IU, Podemos, Movimiento Sumar, PCA, Aragón Existe y ZEC, que ya anunciaron que lo harían el 8 de abril, cuando el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó la modificación de la orden con la que se permite implantar el Bachillerato concertado en Aragón.

La propia orden del BOA recoge la permisión de interponer o un recurso de reposición ante la consejería de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, ahora de Educación, Ciencia y Universidades, en un plazo de un mes, o un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA, que es el que han interpuesto estas 17 entidades defensoras de la escuela pública. Los detalles del mismo se conocerán la próxima semana.

Esta no ha sido la única acción llevada a cabo por estas entidades contra la concertación del Bachillerato, que está recogida en el acuerdo PP-Vox para el nuevo Gobierno de Aragón. Además de esta medida, han llamado a la comunidad educativa a una huelga los días 19 y 20 de mayo y, durante los miércoles 22 y 29 de abril y 6 de mayo, y como ya hicieran en los meses previos, se han concentrado en los centros bajo el lema "Dinero público para la educación pública". Volverán a proTestar el de la semana que viene, 13 de mayo.

Además de las acciones en forma de protesta y huelga, las organizaciones de Aragón que rechazan el Bachillerato concertado van a presentar un escrito en el que los claustros y responsables escolares de los colegios e institutos públicos de Aragón puedan reflejar sus "necesidades". El objetivo es mostrar su firme rechazo a esta medida que, han denunciado en repetidas ocasiones, consideran que "segrega" a los alumnos y que es "innecesaria" porque hay vacantes tanto en la escuela pública como en los bachilleratos que ya están concertados en la comunidad, que son ocho.

Las entidades que rechazan esta medida también fueron muy críticas con el anuncio de la medida, que llegó por parte de la que entonces era consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, y con el presupuesto prorrogado. Desde entonces la situación ha variado en un aspecto: ahora este departamento, que ha pasado a denominarse Educación, Ciencia y Universidades, está liderado por Carmen Susín, antes a la cabeza del de Bienestar Social y Familia, y será ella quien deberá atender las demandas de la comunidad educativa. Susín ya trasladó este jueves que se reunirá con esta "a lo largo de los próximos días" y hay al menos una fuerza sindical que, según ha trasladado, ya tiene fecha de encuentro.

Con todo, está previsto que el Bachillerato concertado salga adelante y se empiece a implantar a partir de septiembre en el primer curso. En los próximos días se conocerá qué centros contarán con él, que previsiblemente serán 23. El Gobierno de Aragón aseguró que se trataba de una promesa de la anterior legislatura, ya que esta medida ya estaba incluida en el pacto PP-Vox de 2023, que en materia educativa también recogía otras como la gratuidad de 0 a 3 años. En el nuevo acuerdo, esta se plantea para dentro de dos cursos, el 2027-2028.

Desde el Departamento de Educación comunicaron que la concertación del Bachillerato llegará a 1.900 alumnos de primero el próximo curso y a en torno una veintena de centros educativos. El objetivo es ir aplicándola de forma progresiva hasta que llegue a toda la etapa educativa. Según trasladaron desde la DGA, para poder hacer frente a ella, y dado que el presupuesto está prorrogado, se modificará el plurianual de la concertada, que se aprobó en 2025 y que sigue hasta 2031. El coste de concertar 1º alcanza los 7 millones de euros.

Noticias relacionadas

En el caso de las familias, pagarán un máximo de entre 18 y 36 euros mensuales, de acuerdo a la ley de Presupuestos Generales del Estado. Educación ha señalado que este tipo de concierto permite que las administraciones educativas fijen cuánto dinero reciben los centros y, de igual forma, la aportación máxima de madres, padres y/o tutores legales con la que se complemente la financiación pública. Han agregado que el coste de los estudios privados ronda los 400 euros de media al mes.