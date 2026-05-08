Las familias del colegio Octavus de Utebo amenazan con recurrir a la Justicia si Educación no concede una tercera vía al centro

Las familias del Octavus de Utebo no reblan. Desde la AMPA (Asociación de Madres y Padres) Los Prados han anunciado que solicitarán a la Justicia que suspenda de forma inmediata el proceso de escolarización si el Gobierno de Aragón no concede al centro la tercera vía de 1º de Infantil que reclaman. Según han explicado, sin esta concesión se obliga a las familias a ir a un sorteo "innecesario" porque, han asegurado, el colegio tiene recursos para tener tres aulas pero solo se les permite abrir dos. Para mostrar su malestar han llevado a cabo dos jornadas de protestas, una este miércoles y otra el jueves.

En concreto, las familias han denunciado una "arbitrariedad" por parte del Departamento de Educación de la DGA porque "pretende recortar la oferta educativa" del CEIP Octavus mientras "mantiene o concede tres aulas en otros centros con cifras de matriculación idénticas o incluso inferiores". En concreto, el colegio recibió 46 solicitudes y ofertaba 38 plazas. Por eso han trasladado que, si no se realiza una rectificación para poder acoger todas esas peticiones, la AMPA "iniciará las acciones legales pertinentes para proteger el derecho de sus hijos y la transparencia del sistema educativo público".

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han recordado que la apertura de una tercera vía en el Octavus para este curso, 2026-2027, fue una medida "extraordinaria" tomada el pasado septiembre para este curso actual. Asimismo, han asegurado que la comisión de escolarización rechazó la apertura de esa aula para el próximo año lectivo porque "perjudicaba al (colegio) Parque Europa".

Fuentes de la consejería han agregado a ello que hay vacantes suficientes en otros centros de Utebo para acoger a los alumnos sin plaza en el Octavus. En concreto, han quedado fuera de este centro 6 niños y en el municipio hay 27 vacantes, según indican desde la DGA. Desde el departamento han insistido en que la planificación que se hace es siempre rigurosa y exhaustiva según multitud de criterios, entre ellos las "necesidades de escolarización, plazas disponibles en centros del entorno, espacio disponible para abrir ese aula y consolidarla en cursos posteriores...".

Pero desde la AMPA han criticado que se ha producido un "agravio comparativo flagrante" porque, han agregado, "no hay criterios normativos que justifiquen por qué, ante los mismos datos, en un centro se respeta la voluntad de las familias y en el Octavus se recorta". De ahí llega su decisión de recurrir a la Justicia basándose en que con la decisión de no abrir la tercera vía se "vulneran los derechos recogidos en el propio decreto de escolarización".

Las familias hacen referencia a tres puntos vulnerados. El primero, la libertad de elección, ya que consideran que "se priva a las familias de su derecho a elegir centro pese a existir plazas vacantes físicas". El segundo, la equidad ciudadana, con la crítica de que hay una "discriminación" hacia los vecinos de Utebo según el centro elegido "aplicando una doble vara de medir administrativa según el curso escolar o la localidad". El último y tercero, la calidad educativa. "El Octavus es un centro de escolarización preferente TEA. Recortar vías satura las ratios y perjudica directamente la atención al alumnado con necesidades específicas (acnee)", han sostenido.

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Las familias han insistido así en que "cerrar un aula en un centro con demanda creciente y rodeado de nuevas viviendas es una decisión que provoca perjuicios irreparables a futuro". Y han concluido: "La educación debe ser tratada como una inversión en derechos, no como un gasto a recortar de forma opaca".