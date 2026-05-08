Familias del Soledad Puértolas recorren Valdespartera en bici para reclamar más recursos: "Nuestro centro sigue inacabado"

Para reclamar más y mejores infraestructuras, más personal y un mejor equipamiento. Por todo esto, familias y estudiantes del CPI Soledad Puértolas de Zaragoza se han montado en sus bicicletas y, tras concentrarse a las puertas del colegio, han recorrido con ellas las calles del barrio de Valdespartera para hacer visible una situación que, han asegurado, "ya no se puede ignorar".

Las reivindicaciones que realizan desde la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) Piratas V4 del colegio Soledad Puértolas a la consejería de Educación pasan por solicitar más recursos y que se avance en la construcción del nuevo centro de Secundaria, cuyas obras "ni siquiera han comenzado". "Nuestro centro sigue inacabado mientras el alumnado crece curso tras curso", exponen.

Según explicó Sandra Adell, presidenta de la AMPA, aunque este curso los alumnos "todavía han podido ocupar las aulas vacías" que había en el centro, en los próximos ya no cabrán si no se construye el aulario. "Cada año va a haber más alumnos de Secundaria y siguen entrando de Infantil", recuerdan las familias, que agregan: "La realidad es clara: no hay espacio suficiente" para años venideros. Aseguran además que no han recibidio "ningún tipo explicaciones, ni tranquilizadoras ni alarmantes".

El Departamento de Educación de la DGA licitó en diciembre la redacción del proyecto del nuevo aulario de Secundaria y también una pista deportiva cubierta. Estimaron un plazo de 90 días para redactarlo y de 18 meses para ejecutar las obras. Desde Educación informan de que están siguiendo esta planificación y que el centro es conocedor de ello.

Según apuntaron entonces, la inversión del aulario y la pista asciende a más de 6,5 millones de euros. En esta línea, desde el departamento defienden también estar impulsando infraestructuras para dar respuesta a las necesidades educativas de la zona sur de Zaragoza.

Al problema del aulario, la AMPA Piratas V4 suma otras críticas que han llevado a las familias a pedalear por Valdespartera como una falta de equipamiento en sus instalaciones. "No tenemos laboratorio ni aulas específicas de Tecnología", expone Adell. A ello agrega una carencia de personal de limpieza, de mantenimiento y de apoyo docente. "No estamos pidiendo privilegios. Pedimos lo que es justo para los niños y niñas del barrio", defienden las familias.

No ajenos al contexto educativo actual, crispado en la escuela pública por el impulso al Bachillerato concertado, que comenzará a implantarse en septiembre y que federaciones, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) pidiendo también su suspensión temporal, el consejo escolar del Soledad Puértolas firmó un documento en defensa de la enseñanza pública.

En este reclamaron un "aumento del presupuesto" destinado a la misma y que "no se amplíen los conciertos educativos, especialmente en las etapas no obligatorias". "La red pública es capaz de asumir a dicho alumnado sin implicar mayor coste para la administración", sostuvieron en línea con lo ya expresado por las entidades defensoras de la escuela pública, que inciden en que en el Bachillerato público hay vacantes como también las hay en los ocho de Aragón que lo tienen concertado.

Desde el Soledad Puértolas también solicitaron un aumento de la oferta de plazas en la Formación Profesional (FP), prestar especial atención a la escuela rural o "garantizar servicios complementarios de calidad", refiriéndose con ello a transporte, comedor u otros relacionados con la conciliación.

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Con su protesta y bicicletada, el Soledad Puértolas da continuidad a unas semanas con miércoles de protestas en los colegios en defensa de la escuela pública, entre otras acciones reivindicativas. Y todas ellas son el adelanto de la huelga educativa contra el Bachillerato concertado que han convocado las entidades en Aragón los días 19 y 20 de mayo.