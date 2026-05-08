El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"

El Gobierno de Aragón ha designado este viernes a ocho nuevos directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad", según ha destacado la vicepresidenta, Mar Vaquero. Sin plazos, el Ejecutivo autonómico ha confirmado que están buscando a las personas adecuadas para ocupar los puestos de responsabilidad garantizando que no habrá "sorpresas" en un organigrama en el que se quieren evitar polémicas. "Los nombramientos no van a ser precipitados, pues la gestión del día a día está garantizada", ha indicado la también responsable de Presidencia, Justicia y Cultura.

Uno de los nuevos cargos aprobados en el Consejo de Gobierno es el de la que fuera jefa de gabinete de la polémica presidenta de las Cortes de Aragón por parte de Vox, Marta Fernández. Así, Ana Pilar González se incorpora como directora general de Coordinación Institucional a la consejería que dirige Alejandro Nolasco, la de Desregularización, Bienestar Social y Familia. Este puesto, de nueva creación buscará "reforzar estructuras y dotar de mayor coherencia" a la labor de un Ejecutivo de coalición que la pasada legislatura saltó por los aires en menos de un año.

En el propio departamento de Mar Vaquero se han confirmado en sus puestos a director general de Cultura (que suma Patrimonio Cultural a sus competencias) Pedro Olloqui y a la secretaria general técnica, que será Cristina Asensio. También se ha nombrado al director general de Relaciones con las Cortes, un nuevo puesto que queda en manos de Miguel Ángel Lafuente.

En Hacienda entra como Interventora General la que fuera secretaria general técnica de Agricultura, Cristina San Román. En Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial se mantienen los mismos directores generales, pero suman las competencias de Urbanismo que se mantienen en manos de Carmelo Bosque. Como directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio se confirma en el puesto a Raquel Campos.

La reunión del Ejecutivo autonómico también ha dejado cambios en el departamento de Economía, Competitividad y Empleo que deja en manos de Carmen Herrarte Cajal una dirección general que suma competencias y une Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo. También suma competencias Mar Paños de Arriba al asumir Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial.

La consejería de Agricultura, que también está en manos de Vox, ha nombrado a Ángel Ubieto como director general de Desarrollo Rural (que entra en el departamento tras la jubilación de su actual responsable, José Manuel Cruz) y como director general de Calidad Seguridad Alimentaria a Enrique Novales tras la salida de María Aitziber.

También corresponden a la ultraderecha las entradas de Óscar Fayanás como nuevo director de Medio Natural tras la salida de Alfonso Calvo y la de José Montoya como director general de Calidad Ambiental. En este caso deja su puesto María Martínez Martínez. Será secretaria general técnica del departamento María del Carmen Sanz Gandásegui en sustitución de Sergio Castel. Fayanás, hasta ahora responsable técnico del INAGA, fue la persona que denunció ante la Guardia Civil al exdirector del instituto, Jesús Lobera.

Por último, en la recién renombrada consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha designado como secretario general técnico a Manuel Magdaleno Peña.

El grueso del Gobierno de Aragón, según ha indicado Vaquero, se anunciará en los próximos días, aunque sin marcar un plazo concreto. "Cada consejero está analizando cómo quiere distribuir su departamento, buscando los perfiles que considere más oportunos", ha indicado. El mensaje que lanzan es claro: "Los nombramientos no van a ser precipitados".

Otro aspecto que está pendiente de decisión es la redacción del presupuesto, pues el nuevo Ejecutivo tendrá que empezar a desarrollar su labor con unas cuentas prorrogadas durante dos años. El proyecto de ley se presentará el próximo mes de septiembre y Vaquero ha asumido que gobernar hasta que se apruebe "no va a ser más difícil que cuando se inicia una legislatura y hay una reestructuración total de las consejerías y de todos los consejeros".

"En este caso hay una continuidad en los objetivos", ha expuesto la portavoz, indicando que el consejero de Hacienda, Administración Pública e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ya está trabajando en la elaboración de la nuevas cuentas y que el acuerdo alcanzado por PP y Vox "iba ya muy encaminado a favorecer que podamos contar con este proyecto".