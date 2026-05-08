¿Cuáles son los hábitos de las personas más mayores en Aragón? Seis de cada diez aseguran que ahorran todos los meses

Los estigmas rodean, en muchas ocasiones, a los hábitos y percepciones de vida de los más mayores, sobre todo los que en estos momentos tienen 65 o más años. En cambio, las estadísticas desmontan varios de esos mitos. Por ejemplo, respecto a las nuevas tecnologías. Y eso que, según un barómetro de la Fundación Mapfre, el 65% de los mayores de esa edad en Aragón se informan a través de medios digitales. Aunque la encuesta, hecha a más de 400 personas que tienen más de 55 años (el 45% de los contactados tenían más de 70 años), deja varias conclusiones en torno a los hábitos de consumo. Uno de los principales es la capacidad de ahorro, ya que seis de cada diez (el 63%) aseguran que tiene capacidad de reservar algo de dinero a final de mes, muy por encima de la media nacional, que es del 51%.

En ese sentido, en Aragón se contabilizan más de 497.000 personas con más de 55 años, un 37% de la población total, también por encima del conjunto nacional, que es del 34%. De hecho, el informe recuerda que la esperanza de vida en Aragón es un año superior, tanto en mujeres como en hombres, que en España, 87 y 82 años respectivamente. ¿Y a qué destinan ese ahorro? Según el barómetro, sobre todo para tener un colchón ante posibles imprevistos, tener "tranquilidad" en su vida a nivel económico y sobrellevar mejor posibles problemas de salud o dependencia.

Aunque, en los encuestados a partir de los 65 años, ya hay cambios significativos. Por ejemplo, el peso que tiene el ahorro para ayudar en un momento dado a sus hijos y familiares sube del 19% al 30%. En cualquier caso, el 74% de los ciudadanos consultados aseguran vivir "tranquilos" con sus ingresos actuales, un 84% en el caso de los jubilados y los mayores de 65 años, datos que también superan ampliamente el promedio español. A futuro, no esperan grandes cambios: el 73% contempla que su situación económica no cambie y tan solo un 30% tiene un plan de pensiones privado.

Un anciano, con una bolsa de la compra en el centro de Zaragoza. / EUROPA PRESS

Los hábitos de consumo, de los que depende en buena medida el ahorro, arrojan imágenes significativas. Los aragoneses de más de 55 años coinciden en que la mayor parte de su dinero se va en alimentación, vivienda y ocio (incluyendo aquí viajes y actividades culturales). Pero, si recibiesen un pellizco extra, coinciden en qué lo invertirían, aunque con matices.

Así, ante la posibilidad de que tuviesen 500 euros más de ingresos mensuales, los encuestados aseveran que destinarían más recursos al vestuario y también al ocio, los viajes y la cultura. En cambio, si les tocasen 400.000 euros en la lotería, el 63% se inclina por echar un cable a sus hijos y familiares, e igualmente crecerían significativamente sus gastos en ocio y en darse caprichos que ahora no pueden permitirse. La ayuda económica a los familiares más directos es una constante. El 52% de los aragoneses y aragonesas admiten haberles ayudado en el último año, sobre todo a las personas que tienen entre 31 y 54 años.

La vivienda

La vivienda, el gran problema al que se enfrenta la sociedad actual, tiene también tendencias interesantes. La inmensísima mayoría reside en domicilios de su propiedad, el 93%, tan solo un 6% lo hace de alquiler y únicamente el 1% en pisos protegidos o de alquiler gratuito.

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Respecto a las nuevas modas residenciales, tan solo un 22%, llegado el caso, aceptaría irse a vivir a un coliving, porcentaje idéntico a quienes verían de buen grado, llegado el caso, mudarse a una residencia. Pero lo cierto es que el 58% no contempla otra forma de vida.