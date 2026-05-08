El "no a los menas", entre las primeras medidas del pacto PP-Vox en Aragón: estos son sus compromisos para 2026

La "prioridad nacional" que inspira el pacto del Partido Popular con Vox para la gobernabilidad en Aragón se nota también en las medidas más urgentes que ambas formaciones políticas pactaron desarrollar en los próximos cuatro años. El acuerdo de gobernabilidad que firmaron el pasado 22 de abril y que hizo presidente de Aragón al líder del PP, Jorge Azcón, establece el ritmo de aplicación de las medidas adoptadas y fija para la segunda mitad de este año 2026 buena parte de la batería de propuestas de este pacto.

En concreto, de las que se incluyen en el epígrafe "Inmigración", aparece como prioridad "desde el primer día de gobierno" la declaración de no recibir "más menores extranjeros no acompañados". "Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes legales, tanto mayores como menores de edad, a la comunidad autónoma de Aragón", detalla el pacto. También se plantea abordar antes de que acabe 2026 el "plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal" y la verificación de la edad de los migrantes, con una partida específica de 100.000 euros para este fin.

Nolasco felicita a Azcón tras ser investido presidente. / JAIME GALINDO

Desde el "primer día de gobierno", señala el acuerdo, no se habilitará "ni una plaza más en ningún centro de acogida de inmigrantes ilegales" y antes de final de 2026 se prohibirá el uso del burka y el nikab en espacios públicos. Eso es lo que, al menos, dice el pacto firmado por el PP y Vox, que también señalan para este año los "primeros avances" para establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas.

La "ocupación ilegal" también forma parte de las prioridades del nuevo Ejecutivo aragonés, que plantea para los próximos meses la reforma del padrón municipal "para combatir el fraude y la ocupación ilegal" y las medidas para la "defensa jurídica y la protección efectiva frente a la ocupación ilegal". También se plantea para estos primeros meses el refuerzo a la seguridad en el medio rural "mediante la cooperación municipal".

Azcón y Nolasco, en el primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La vivienda, con "prioridad nacional"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado en sus discursos de los últimos días que una de las prioridades de su Ejecutivo será mejorar el acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias, así como seguir trabajando en el fortalecimiento de los servicios públicos.

En el pacto con Vox, se fija en los meses que quedan de 2026 la implantación de un "sistema transparente y controlado de acceso a la vivienda protegida", a la par que un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional".

Por otro lado, el pacto también refleja cierta urgencia en la incorporación de medidas contrarias a la Agenda 2030 y plantea "desde el primer día de gobierno" la exigencia del cumplimiento de las obras pendientes del Pacto del Agua y el "impulso inmediato" a las Balsas laterales en el Matarraña.

También es prioritario para el nuevo gobierno iniciar los trámites para resucitar el embalse de Biscarrués, que tumbó la Justicia en el año 2020 tras décadas de movilizaciones sociales en su contra. En este ámbito medioambiental, también se señala como prioritaria, antes de que acabe 2026, la "simplificación de la normativa en la Red Natura 2000, en la Red de espacios protegidos y en los trámites ambientales". Y en los meses que quedan de este año, el nuevo Ejecutivo plantea iniciar los trámites del plan plurianual "de limpieza y defensa del Ebro" frente a las inundaciones.

Dentro de las prioridades del pacto PP-Vox aparece también la reivindicación del aumento de las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel y, para mejorar las condiciones de seguridad, plantean incrementar las partidas para cámaras de videovigilancia "antes de finales de 2026".

Aragón, polo estratégico y tecnológico

Dentro del ámbito económico, el acuerdo incluye algunas de las señas de identidad del PP más reconocibles. Como que la comunidad siga posicionándose como "polo estratégico de España en centros de datos", desde el primer día de gobierno, o impulsar el plan de dinamización empresarial antes de fin de año.

De manera casi contradictoria, por la importancia que el desarrollo de las energías renovables tienen para la atracción de inversiones vinculadas a los centros de datos, también se plantea como medida prioritaria la "protección del suelo productivo, del patrimonio natural y de uso tradicional frente a la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica".

El Bachillerato concertado, cuestión de meses

En el ámbito más vinculado a la gestión de los servicios públicos, el pacto PP-Vox plantea para los próximos meses la implantación "progresiva" del Bachillerato concertado, mientras posterga hasta el curso 2027/2028 la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, que ya fue una propuesta del Gobierno en la recta final de la legislatura, y que formó parte de su programa electoral ya en 2023.

Sin embargo, la supresión del programa de enseñanza de lengua árabe sí que será prioritaria, y se aplicará ya en septiembre.

En el ámbito sanitario, ambos partidos plantean un plan de choque contra las listas de espera "desde el primer día de gobierno" y, antes de fin de año, el impulso al nuevo hospital Royo Villanova y a los centros de salud de Utebo, Arcosur, Zuera y Cuarte de Huerva. También es prioritario en el acuerdo el refuerzo a la red de cuidados paliativos "desde el primer día" y el plan de salud mental infanto-juvenil.

La lista de tareas es extensa para estos primeros meses del nuevo Ejecutivo aragonés. Por último, PP y Vox quieren dar los primeros pasos para "librar Aragón de la imposición del catalán" y para suprimir el Instituto Aragonés del Catalán antes de que acabe el año.