El nuevo consejero de Sanidad se reúne con Cemsatse, el sindicato convocante de las huelgas de médicos en Aragón

El nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha iniciado este viernes una ronda de reuniones con las organizaciones sindicales para "reforzar el diálogo con los representantes de los trabajadores". Nada más asumir el cargo, Sanz ya contactó telefónicamente con los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y ha sido este viernes cuando ha recibido, en el departamento, a los respresentantes de Cemsatse, que agrupa a médicos, facultativos especialistas y enfermeros y es el sindicato convocantes de últimas huelgas de médicos en Aragón.

Sanz ha estado acompañado por la gerente del Salud, Ana Castillo, y por el secretario general técnico del Departamento de Sanidad, Jorge Emperador. El consejero ha trasladado a los representantes sindicales su voluntad de "mantener una relación fluida y permanente con los profesionales del sistema sanitario y sus representantes", según han señalado desde Sanidad.

“El diálogo con los representantes de los trabajadores es clave para seguir mejorando las condiciones laborales y, con ello, la calidad de la atención que reciben los ciudadanos”, ha señalado Sanz.

Cemsatse ha sido el primero en esta ronda de contactos porque es el sindicato con mayor representatividad en la sectorial. Las reuniones continuarán el lunes con CSIF y CCOO, y el martes con UGT y FTPS.

Un contexto de reivindicación

Las reclamaciones sindicales son, sin duda, una de las primeras cuestiones que tiene que abordar el nuevo consejero de Sanidad por la repercusión que tiene en la asistencia sanitaria las jornadas de huelga. Los paros de los médicos convocados por Cemsatse, dirigidos tanto al Gobierno de Aragón como al Ministerio de Sanidad -en este último caso como protesta por el Estatuto Marco-, se vienen sucediendo desde febrero. Hubo huelga ese mes, también en marzo y también en abril.

La consecuencia más directa de todo ello ha sido la gran cantidad de operaciones quirúrgicas que se han tenido que suspender en las semanas de huelga, lo que ha derivado en un incremento de las listas de espera por encima de los 6.000 pacientes.

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Las dos semanas consecutivas de huelga de los médicos en Aragón concluyó el 30 de abril con más de mil operaciones suspendidas en los hospitales públicos de Aragón. En total, fueron ochos días de paro -debido al festivo de San Jorge y al 1 de mayo- en los que hubo protestas y también una manifestación, que recorrió el centro de Zaragoza En detalle, del 20 al 24 de abril se cancelaron 534 cirugías, mientras que esta semana se han reprogramado 554 intervenciones.