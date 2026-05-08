Este es el número que ha salido en el sorteo de escolarización de Aragón

Otro paso más en el proceso de escolarización. El número 12.971 es el que este año determinará qué menores con los mismos puntos en la baremación tendrán plaza en los centros de Aragón que han recibido más solicitudes que vacantes para el próximo curso escolar, que son 23. La cifra, 12.971, se ha extraído en un sorteo que ha tenido lugar este viernes en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y es la que dirimirá los empates para Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.

El funcionamiento es el siguiente. Cada solicitud de escolarización ha recibido un número aleatorio. Primero, se adjudicó plaza a las familias en función de los puntos que hubieran obtenido en la baremación, en la que entraban en juego criterios como tener hermanos matriculados en el centro o el domicilio laboral o familiar, entre otros muchos. Como máximo se pueden obtener 50 puntos.

Celebración del sorteo de escolarización, este viernes. / Jaime Galindo

El sorteo que ha tenido lugar este viernes se utiliza para desempatar entre aquellos alumnos que hayan obtenido la misma puntuación y que hayan pedido plaza en aquellos colegios que han tenido más demanda que oferta, que para el próximo curso han sido 23. Para dirimir estos posibles empates, se realiza el sorteo del que este año se ha extraído el 12.971.

A partir de este número, se establece un orden de las solicitudes empatadas. Así, se empieza a contar desde el 12.971 para dar prioridad a las solicitudes empatadas. Aquellas que no obtengan plaza en el centro solicitado serán reubicadas en otros.

23 colegios a sorteo

Para el próximo curso escolar son 23 los colegios que han tenido que ir a sorteo, 9 de ellos públicos y, los otros 14, concertados. En concreto, en Teruel ha sido el centro La Fuenfresca y, en Huesca provincia, El Parque y el Katia Acín, este último en Binéfar. El resto son de Zaragoza: el Compromiso de Caspe (Caspe); el Ferrer y Racaj (Ejea de los Caballeros); el Octavus (Utebo), en el que han anunciado que llevarán el proceso ante la Justicia si no se les concede la tercera vía que reclaman; el Río Ebro; el Cristo Rey; el Pilar Maristas; La Purísima y San Antonio; Nuestra Señora del Carmen y San José; Basilio Paraíso; María Zambrano, Compañía de María; Pompiliano; San Agustín; Enrique de Ossó; Salesianos; Teresiano del Pilar; La Salle Montemolín; Sagrada Familia; Sagrado Corazón Moncayo y Santa María del Pilar.

El siguiente paso en el proceso de escolarización será la publicación de las listas provisionales, que será el luns 11 de mayo. Las definitivas saldrán a la luz el 15 de mayo. Las plazas disponibles y las adjudicaciones de alumnado no admitido se conocerá el lunes 25 de mayo. Todo ello se publicará en la web del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Plazos de matriculación

El Director General de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, ha recordado que el proceso de escolarización no finalizará hasta que se produzca la matriculación. La de Infantil, 1º de Primaria y Educación Especial abrirá a las 9.00 horas del martes 26 de mayo y cerrará a las 14.00 horas del 1 de junio.

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La de 2º a 6º de Primaria y Secundaria se podrá realizar desde las 9.00 horas del viernes 19 de junio hasta las 14.00 horas del jueves 25 de junio.