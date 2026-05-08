La psicóloga Luisa Maestro, sobre la etapa de 0 a 3 años: "Es fundamental, la base de casi todo"

Las educadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años han hecho notar su malestar con una huelga estatal, según indican la primera exclusiva de este ciclo, que también han secundado en Aragón. Su malestar llega por la situación de "precariedad" laboral que aseguran sufrir, y una de sus peticiones más firmes es que la etapa sea reconocida como el resto y se rompa con la visión de que solo "guardan" a los niños. Y la psicóloga especialista en infanto-juvenil del Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón (COPPA) Luisa Maestro también lo defiende así porque, indica, es un periodo vital "fundamental". "Es la base de casi todo", afirma.

La psicóloga Maestro explica que en los niños cada vez se detectan antes los posibles déficits en el neurodesarrollo, trastornos o patologías y en ello juegan un papel clave las escuelas de 0 a 3 años. Es cuestión de prevención. "La atención temprana es ventajosa porque, cuanto antes se intervenga, antes se podrá actuar y será mejor, sobre todo para aquellas cuestiones que no son puntuales, como lo sería una rabieta, y son más importantes", desarrolla. Y agrega: "Todo lo que se haga bien desde el principio seguirá bien (en el futuro)".

La profesional ahonda en las distintas necesidades que presentan los menores de esta etapa por edades porque, sostiene, "son tres años muy diferenciados". Desde el nacimiento hasta que el bebé cumple un año, el niño presenta un apego muy fuerte con los padres, sobre todo con la madre. En este rango son dependientes de los adultos y necesitan supervisión y cuidado. Maestro apunta que por eso los progenitores tienen cierto "temor" a separarse de sus hijos y dejarlos en manos de los educadores, que están muy formados y son expertos pero no forman parte del círculo personal en el que se ha movido el menor hasta el momento.

De ahí, expone, que se solicite a los trabajadores de las escuelas de 0 a 3 años que "sean afectivos con los niños en ese primer año". Y de ahí, añade, que los educadores requieran unas ratios más bajas -ahora mismo es una por cada 8 bebés de entre 0 y 1 año- para poder cubrir estas necesidades.

La psicóloga señala que cuando son algo más mayores, entre 1 y 2 años, aprenden los "hábitos más elementales", como puede ser la comida, la higiene, etc. "Lo que hace la Escuela Infantil es sostener y apoyar todo lo que los padres hacen de aprendizaje desde casa", sostiene. Es por eso por lo que defiende que tiene que ser una atención "muy personalizada", y lo ejemplifica: "Si unos padres están trabajando con su hijo que coma sólido, eso se traslada al centro para que también ahí se dediquen a eso". Para ello también se necesita personal, pero ahora mismo hay establecida una relación educadora-menor de una por cada trece niños en este rango de edad.

El aprendizaje a través del juego

A los hábitos citados, Maestro suma otros puntos clave como el impulso al aprendizaje a través del juego. "Es estimular la imaginación con el juego, también la socialización... Esa parte necesitan trabajarla mucho para aprender jugando", explica. Entre los reclamos de las educadoras de 0 a 3 años está el que carecen de tiempo no lectivo durante sus jornadas para poder programar actividades, juegos, evaluaciones, etc.

La psicóloga hace referencia a un último aspecto esencial en la etapa de 1 a 2 años. "Es cuando los niños empiezan a andar. Por eso, hay que ser un vigilante continuo, porque es un momento en el que el menor quiere moverse, explorar... Hay que ser vigilante", desarrolla.

El siguiente tramo etario sería el de 2 a 3 años. Aquí entran en juego otros hábitos que Maestro considera algo "más complicados" como es el control de esfínteres. También los menores comienzan a hablar y, detalla Maestro, "a decir que no". Explica que este es el momento en el que los progenitores comienzan a poner los primeros límites. La psicóloga señala que ahí la Escuela Infantil juega un papel "fundamental" porque también en ella se establecen "pequeñas normas" como "dónde hay que comer, dónde hay que jugar, qué horarios hay...".

"Antes de los 2 años, los niños no tienen capacidad de interiorizar", explica. De ahí la importancia de que exista una coordinación entre padres y educadores para ir de la mano. "La escuela infantil es una continuidad de las tareas que los padres tienen que hacer con los hijos en esos 3 años tan diferenciados", comparte. Apunta así a la importancia de que cuenten con los recursos suficientes para poder dar una atención de la máxima calidad. "Tener un nivel de estrés alto puede mermar la relación de las propias trabajadoras con los padres o con los niños", agrega.

Maestro pone así en valor el papel de las escuelas de 0 a 3 años para que los menores salgan del entorno familiar, se abran al exterior y, sobre todo, socialicen. "Ese proceso de aprendizaje es muy positivo", afirma, e indica que los menores que no acuden a estos centros, que son cada vez menos, llegan a 1º de Infantil con tres años y se enfrentan a "un golpe de realidad".

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"Llega a Infantil y son todo normas: hacer la fila, dejar la bata, hacer la tarea, sentarse en la mesa. Entra en escena un mundo normativo que, si solo has recibido cuidados en casa, cuesta mucho aceptar y el mundo exterior les parece casi una pesadilla. Lo hemos visto con frecuencia", expone. Como ejemplo, los niños que no pudieron recibir esa educación por la pandemia covid y que tuvieron más dificultades para socializar.