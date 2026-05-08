Así será el nuevo Opel eléctrico que Stellantis fabricará en Zaragoza con tecnología china de Leapmotor

La revolución industrial que vive Stellantis en Figueruelas empieza a tomar forma concreta. Y uno de sus proyectos más estratégicos ya tiene nombre, categoría y hoja de ruta definida. Opel fabricará en la planta zaragozana un nuevo SUV totalmente eléctrico del segmento C desarrollado junto a la china Leapmotor, un modelo que marcará un antes y un después tanto para la marca alemana como para la propia fábrica aragonesa.

Aunque todavía no se han difundido imágenes ni especificaciones técnicas definitivas, los comunicados publicados este viernes por Stellantis y Opel permiten dibujar con bastante precisión cómo será este futuro vehículo. El modelo estará situado en uno de los segmentos más importantes del mercado europeo, el de los SUV compactos, donde compiten coches como el Peugeot 3008, el Hyundai Tucson o el Kia Sportage. Dentro de la gama Opel se colocará entre el Frontera y el Grandland y convivirá con estos modelos como una nueva propuesta 100% eléctrica orientada a clientes que buscan precios más accesibles.

Alianza estratégica

La principal novedad es tecnológica. El futuro Opel utilizará la última arquitectura eléctrica y buena parte de la tecnología de baterías desarrollada por el fabricante chino, del que Stellantis posee alrededor del 21% y con el que mantiene una alianza estratégica global bajo una empresa conjunta (Leapmotor Internacional), donde el grupo europeo tiene el 51% del capital frente al 49% de su socio asiático. Eso significa que el vehículo compartirá elementos clave con los futuros modelos de la marca asiática que también se fabricarán en Figueruelas, empezando por el Leapmotor B10.

Sin embargo, Opel insiste en marcar distancias y preservar su identidad propia. El CEO de la marca alemana, Florian Huettl, explicó que el SUV será “diseñado y creado” en Rüsselsheim, la histórica sede de Opel en Alemania, aunque desarrollado conjuntamente por equipos internacionales situados en Alemania y China. La marca asegura además que el coche mantendrá rasgos característicos de Opel en aspectos como el diseño, el comportamiento dinámico, la iluminación o los asientos.

En realidad, el nuevo modelo simboliza una fórmula inédita dentro de Stellantis: un coche con ADN mixto. La ingeniería europea pondrá la puesta a punto, la imagen de marca y parte de la experiencia de conducción, mientras que Leapmotor aportará la plataforma eléctrica, la electrónica y componentes clave del vehículo. El objetivo prioritario pasa por reducir drásticamente costes y tiempos de desarrollo para poder competir con la avalancha de fabricantes chinos que están entrando en Europa.

Y ahí aparece otro de los datos más llamativos del proyecto. Opel asegura que esta colaboración permitirá desarrollar el vehículo en menos de dos años, un plazo extraordinariamente corto para la industria tradicional europea, donde lanzar un coche completamente nuevo suele requerir entre cuatro y cinco años. Esa velocidad es precisamente una de las capacidades que Stellantis busca aprovechar del ecosistema tecnológico chino.

La producción del modelo está prevista a partir de 2028 en Figueruelas, donde compartirá cadena de montaje con el Leapmotor B10, que prevé empezar a fabricarse a partir del próximo otoño. Por este motivo, desde hace tres meses se están llevando a las obras en la línea 2 de la planta para adaptarla a las exigencias técnicas de los modelos chinos.

¿Cuánto costará el nuevo Opel?

Todavía no hay un precio oficial, pero todos los indicios apuntan a que el nuevo SUV eléctrico de Opel fabricado en Figueruelas se moverá en una horquilla de entre 30.000 y 35.000 euros antes de ayudas, dependiendo de batería y equipamiento.

La clave está en que Stellantis quiere posicionarlo como un eléctrico “accesible”, aprovechando precisamente la tecnología y los costes industriales de Leapmotor. El propio comunicado de Stellantis insiste varias veces en conceptos como “accesibilidad” y “competitividad de precios”.

El nuevo vehiculo de la marca del rayo podría convertirse además en uno de los primeros grandes modelos eléctricos del grupo ensamblados en Zaragoza utilizando baterías procedentes de la gigafactoría que CATL y Stellantis construyen actualmente junto a la planta aragonesa.

Todo ello consolida a Figueruelas como uno de los centros neurálgicos de la nueva estrategia eléctrica del grupo en Europa. La fábrica zaragozana no solo producirá modelos de Leapmotor, sino también vehículos europeos desarrollados sobre tecnología china. Una mezcla que hasta hace pocos años parecía impensable en la automoción occidental, pero que hoy Stellantis presenta como la vía más rápida para fabricar coches eléctricos asequibles y rentables en Europa.