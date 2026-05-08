Tarazona se prepara para el eclipse solar total con un programa de actividades divulgativas, culturales y turísticas

Comienza la cuenta atrás para vivir el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y Tarazona ya se prepara para recibir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los últimos años con una amplia programación de actividades que se desarrollarán desde este mes de mayo hasta el día del fenómeno celeste.

La presentación del programa ha tenido lugar en la sala de prensa del consistorio y ha contado con la participación del alcalde de Tarazona, Tono Jaray; el concejal de Turismo, Pablo Escribano; y el escritor Miguel Ángel Santacecilia.

El alcalde ha destacado la relevancia de este evento astronómico y la oportunidad que representa para la ciudad tanto desde el punto de vista divulgativo como turístico, gracias a la programación diseñada para los próximos meses. “El eclipse de 1860 colocó a Tarazona en el mapa de los fenómenos celestes y la ciudad desempeñó entonces un papel muy importante por sus excelentes condiciones para la observación. De hecho, se construyeron infraestructuras como la senda que une el santuario con la cima del Moncayo. De nuevo, en 2026, seremos uno de los lugares privilegiados para contemplar este fenómeno”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Turismo ha detallado las doce actividades previstas hasta el próximo 12 de agosto y ha subrayado que “desde Tarazona el eclipse podrá contemplarse durante aproximadamente un minuto y medio y, además, coincidirá con la lluvia de perseidas, lo que hará de esa noche una experiencia única”.

El escritor Santacecilia, impulsor de la iniciativa de vincular el eclipse de 1860 con el que tendrá lugar este año, ha explicado que las actividades programadas buscan precisamente conectar ambos acontecimientos históricos y acercar este fenómeno a la ciudadanía. “Vivir un eclipse total es algo que sucede muy pocas veces en la vida. Quiero animar a todo el mundo a contemplarlo porque las sensaciones, la luz y la atmósfera que se generan son irrepetibles”, ha afirmado.

Dentro de esta programación, Santacecilia presentará su libro Eclipse de 1860 el próximo 15 de mayo, a las 19:00 horas.

Programación

La programación dará inicio hoy, 8 de mayo, con la conferencia del doctor Rafael Bachiller, titulada “Tres eclipses 2026-2027-2028”, hoy en el Centro de Mayores de la ciudad a las 19:00 horas.

Entre los actos más destacados figura también el nombramiento oficial de la Senda Novella el 27 de junio a las 9:00 horas en el Parque Natural del Moncayo, en memoria del astrónomo Eduardo Novella y Contreras, director de la expedición española al Moncayo durante el eclipse de 1860.

Asimismo, el 18 de julio se rendirá homenaje a Urbain Le Verrier, director de la expedición francesa de 1860, con la instalación de un monolito en su honor en el mirador de La Luesa.

El 12 de agosto, en el solar de la antigua fábrica textil, se realizará la retransmisión en directo del eclipse desde la torre de la Catedral, mediante una cámara con telescopio instalado, cuyas imágenes se proyectarán en el escenario del parking de la Catedral. La jornada concluirá a las 22:00 horas en ese mismo espacio con un concierto a cargo de Cloiser Out, titulado “Eklipse 2026”.

Dentro del programa también se incluyen excursiones, presentaciones de libros, pasacalles teatralizados, mesas redondas y actividades lúdicas, entre otras propuestas.

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Puede consultarse toda la programación completa en la página web del Ayuntamiento de Tarazona: www.tarazona.es