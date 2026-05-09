Al menos 40 centros de Aragón ya han suspendidos las salidas extraescolares tras la muerte de un alumno: estos son los centros
La cifra podría seguir creciendo en los próximos días si más claustros se suman a la medida
Lo que empezó con uno o dos centros educativos ha acabado por convertirse en una cascada de anuncios de suspensión de las salidas extraescolares por parte de varios colegios e institutos de Aragón en solidaridad con dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel, imputados por un delito de homicidio imprudente por la muerte de alumno Mario Conesa en 2022 durante un viaje escolar a Bélgica.
En la última semana, el listado de claustros que ha optado por suspender este tipo de actividades ha crecido y ya son al menos 40 los centros que han comunicado su decisión. Tras ella, además del apoyo a los docentes implicados, también está la reclamación seguridad jurídica para el profesorado durante las actividades que implican una salida del centro.
Muchos consideran que las salidas escolares implican actualmente una carga de responsabilidad muy elevada, especialmente cuando no existe un marco legal específico que delimite con claridad qué obligaciones corresponden a cada parte. La petición común es una regulación más precisa, con protocolos claros, responsabilidades definidas y garantías jurídicas tanto para los docentes como para los estudiantes.
Los centros que han decidido suspender actividades fuera del aula hasta el momento son:
IES Ítaca de Santa Isabel
IES Valdespartera
IES Pedro de Luna
IES Buñuel
IES Miguel Catalán
CPI San Jorge
CPI Soledad Puértolas
IES Picarral
CPIFP Movera
IES Sierra de la Virgen, en Illueca
CPEPA Concepción Arenal
IES Ramón y Cajal
IES Félix de Azara
CEIP Peñaflor de Gállego
IES Benjamín Jarnés, en Fuentes de Ebro
CEIP Basilio Paraíso
CPI Val de Atalaya, en María de Huerva
IES Ramón y Cajal, en Huesca
IES Martina Bescós
IES Sabina Alba
IES Cierzo
Sección de Educación Secundaria de Almudévar
CEIP Mariano Castillo Villamayor
IES Miguel de Molinos
CEIP Pilar Bayona
IES Pignatelli
CEIP Ángel Escoriaza
CEIP Hermanos Argensola
IES El Portillo
CPI Espartidero
IES Leonardo de Chabacier, en Calatayud
IES Avempace
IES Conde de Aranda, en Alagón
IES Juan de Lanuza, en Borja
IES Rodanas, en Épila
IES Santiago Hernández
IES Miguel Servet
IES Corona de Aragón
IES Joaquín Torres de Mequinenza
IES Ángel Sanz Briz, en Casetas
El caso del IES Ítaca ha puesto sobre la mesa un debate hasta ahora no abordado. Los profesorados, también los sindicatos, insisten en que la decisión no responde a una negativa a organizar excursiones o viajes escolares. Lo que reclaman, aseguran, es poder hacerlo con una cobertura legal suficiente y sin el temor a que cualquier incidente grave pueda derivar en consecuencias judiciales personales como las que se van a juzgar en la Audiencia Nacional.
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