Al menos 40 centros de Aragón ya han suspendidos las salidas extraescolares tras la muerte de un alumno: estos son los centros

Lo que empezó con uno o dos centros educativos ha acabado por convertirse en una cascada de anuncios de suspensión de las salidas extraescolares por parte de varios colegios e institutos de Aragón en solidaridad con dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel, imputados por un delito de homicidio imprudente por la muerte de alumno Mario Conesa en 2022 durante un viaje escolar a Bélgica.

En la última semana, el listado de claustros que ha optado por suspender este tipo de actividades ha crecido y ya son al menos 40 los centros que han comunicado su decisión. Tras ella, además del apoyo a los docentes implicados, también está la reclamación seguridad jurídica para el profesorado durante las actividades que implican una salida del centro.

Muchos consideran que las salidas escolares implican actualmente una carga de responsabilidad muy elevada, especialmente cuando no existe un marco legal específico que delimite con claridad qué obligaciones corresponden a cada parte. La petición común es una regulación más precisa, con protocolos claros, responsabilidades definidas y garantías jurídicas tanto para los docentes como para los estudiantes.

Los centros que han decidido suspender actividades fuera del aula hasta el momento son:

IES Ítaca de Santa Isabel

IES Valdespartera

IES Pedro de Luna

IES Buñuel

IES Miguel Catalán

CPI San Jorge

CPI Soledad Puértolas

IES Picarral

CPIFP Movera

IES Sierra de la Virgen, en Illueca

CPEPA Concepción Arenal

IES Ramón y Cajal

IES Félix de Azara

CEIP Peñaflor de Gállego

IES Benjamín Jarnés, en Fuentes de Ebro

CEIP Basilio Paraíso

CPI Val de Atalaya, en María de Huerva

IES Ramón y Cajal, en Huesca

IES Martina Bescós

IES Sabina Alba

IES Cierzo

Sección de Educación Secundaria de Almudévar

CEIP Mariano Castillo Villamayor

IES Miguel de Molinos

CEIP Pilar Bayona

IES Pignatelli

CEIP Ángel Escoriaza

CEIP Hermanos Argensola

IES El Portillo

CPI Espartidero

IES Leonardo de Chabacier, en Calatayud

IES Avempace

IES Conde de Aranda, en Alagón

IES Juan de Lanuza, en Borja

IES Rodanas, en Épila

IES Santiago Hernández

IES Miguel Servet

IES Corona de Aragón

IES Joaquín Torres de Mequinenza

IES Ángel Sanz Briz, en Casetas

Noticias relacionadas

El caso del IES Ítaca ha puesto sobre la mesa un debate hasta ahora no abordado. Los profesorados, también los sindicatos, insisten en que la decisión no responde a una negativa a organizar excursiones o viajes escolares. Lo que reclaman, aseguran, es poder hacerlo con una cobertura legal suficiente y sin el temor a que cualquier incidente grave pueda derivar en consecuencias judiciales personales como las que se van a juzgar en la Audiencia Nacional.