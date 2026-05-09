¿Cuál es el impacto del teletrabajo, la IA o la desigualdad de género? El V Congreso IEDIS busca soluciones reales a los desafíos económicos y sociales

El Edificio Paraninfo y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza ha acogido los días 7 y 8 de mayo de 2026 el V Congreso sobre Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad. Este evento, organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad IEDIS, se consolida como un espacio de encuentro, debate y transferencia para abordar los grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo a través de la ciencia aplicada.

A lo largo de las dos jornadas, los investigadores e investigadoras del Instituto presentaron 41 trabajos de investigación en torno a los cinco grandes ejes temáticos que estructuran la labor del centro: Empleo y Demografía, Educación y Salud, Innovación y Sociedad Digital, Sostenibilidad y Responsabilidad Social, y Globalización.

El programa de este quinto congreso pùsieron sobre la mesa cuestiones de plena actualidad y de gran impacto social. La ponencia principal corre a cargo de la Dra. Valeria Esquivel, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Durante su intervención, titulada “Género y Políticas Socio-Económicas de Empleo”, Esquivel incidió la necesidad urgente de aplicar un marco de políticas macroeconómicas que sea integrado y sensible al género.

El desajuste educativo y la segregación ocupacional

En la sesión dedicada a Empleo y Demografía, los investigadores analizaron cómo la falta de liquidez condiciona el consumo doméstico frente a variaciones inesperadas en la renta. Asimismo, se examina el impacto del teletrabajo en la conciliación y el reparto de tareas desde una perspectiva de género.

En el ámbito demográfico, se presentaron modelos de mortalidad diseñados para resistir choques externos, como la reciente pandemia. Finalmente, el análisis abordó el desajuste educativo y la segregación ocupacional en España, junto con las dinámicas de oferta laboral en parejas europeas ante fluctuaciones salariales.

En materia de Educación y Salud, las ponencias analizaron los vínculos críticos entre el entorno educativo y la salud a lo largo de diversas etapas vitales. Entre los temas destacados, se explora cómo la heterogeneidad grupal actúa como freno al trolling en plataformas digitales y se examina la correlación entre el ciberacoso y el aumento del tabaquismo en adolescentes.

Asimismo, el programa abordó los factores psicosociales que determinan la satisfacción en las residencias de mayores. Finalmente, se evaluó el impacto de la veteranía del profesorado en el rendimiento académico, diferenciando según la titularidad del centro educativo.

Innovación y Sociedad Digital

En el ámbito de la Innovación y Sociedad Digital, se presentaron estudios punteros sobre la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) para evaluar en tiempo real el aprendizaje y las competencias socioemocionales de estudiantes de Primaria y Secundaria, así como proyectos basados en IA para fomentar el bienestar en el ámbito universitario. También se debatió sobre las consecuencias de las nuevas tecnologías, analizando el impacto del ciberacoso en las decisiones sobre el tabaquismo adolescente y estudiando la aparición de conductas de "trolling" frente al ciberacoso en plataformas de inteligencia colectiva. Asimismo, se analizó el papel del compromiso emocional de los usuarios con los influencers en el sector turístico.

La Sostenibilidad y Responsabilidad social estuvieron presentes a través de investigaciones que evalúan cómo la atención pública y el rigor de las políticas ambientales impulsan la economía circular en las empresas para hacer frente al riesgo climático. Además, se debatió un interesante estudio que cuestiona si la proximidad urbana, materializada en la famosa "ciudad de los 15 minutos", refleja una movilidad local voluntaria o, por el contrario, una restricción estructural ligada a desigualdades socioeconómicas.

Los desafíos de la globalización

La última sesión puso el foco en los desafíos de la Globalización, analizando cómo la movilidad urbana evidencia la brecha entre la proximidad elegida y las restricciones por nivel de renta. Asimismo, se identificarán el comercio y la actividad económica como los principales motores de la huella ecológica en la Unión Europea.

El debate también abordó la ética en salud pública, cuestionando la 'normalización' de los individuos frente a la diversidad que aportan los movimientos migratorios. En el plano internacional, se denunció el impacto del colonialismo verde en África y la degradación de su capital natural debido a la extracción de minerales críticos. Por último, se analizó cómo los fondos de inversión explotan de forma desigual las anomalías de comportamiento en los mercados europeos.

El V Congreso IEDIS reafirmó su compromiso con el talento joven a través de sesiones dedicadas a pósteres predoctorales. En este espacio, decenas de investigadores en formación presentaron sus avances, impulsando el intercambio generacional y dando visibilidad a las líneas de estudio emergentes del instituto

¿Qué es el IEDIS?

Una de las principales señas de identidad del Congreso IEDIS es su clara vocación de acercar la ciencia a la sociedad. Por ello, y consolidando el exitoso formato de ediciones anteriores, las diferentes sesiones científicas están moderadas por reconocidos periodistas especializados de distintos medios de comunicación.

El Instituto de Investigación en Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad IEDIS agrupa actualmente en más de 250 investigadores pertenecientes a 40 grupos de investigación reconocidos de la Universidad de Zaragoza, demostrando con la organización de este evento su firme compromiso intergeneracional e interdisciplinar con la sociedad.